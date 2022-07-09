Просто нарежьте лаваш соломкой: супер быстрый завтрак на сковороде

Если вам надоело готовить омлет или яичницу на завтрак, попробуйте разнообразить ваше утреннее меню, приготовив оригинальный омлет-пиццу с лавашем.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Скриншот видео: Так будет выглядеть наш завтрак
Сверните тонкий лаваш трубочкой и тонко нарежьте соломкой.
Смешайте яйца с молоком, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Положите в смесь лаваш и перемешайте.
Нарежьте помидор кусочками, подготовьте сыр (моцареллу можно порвать руками, другой сыр - натереть).
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите смесь из лаваша, сверху помидоры, немного посолите, добавьте сыр, накройте крышкой.
Жарьте 15 минут на маленьком огне. Посыпьте базиликом или петрушкой.
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