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"Просять чекати": в аеропорту "Бориспіль" застрягли сотні пасажирів (фото)

STYLERЖиття    27.12.2018 - 14:04
"Просять чекати": в аеропорту "Бориспіль" застрягли сотні пасажирів (фото)
Колаж РБК-Україна

Серед пасажирів є літні люди та діти

Сьогодні, 27 грудня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" близько 200 чоловік вже більше 14 годин не можуть дочекатися свого рейсу на літак, який повинен доставити їх на курорт в Шармь-ель-Шейх (Єгипет), повідомляє "Оглядач".

За словами одного з пасажирів, співробітники аеропорту і туроператор нічого толком не пояснюють і "годують" людей обіцянками.

Пасажири повинні були вилетіти на відпочинок з аеропорту "Жуляни". Їх рейс був призначений на 2 години ночі 27 грудня. Але всім повідомили, що літак приземлився в аеропорту "Бориспіль", куди через годину перевезли всіх пасажирів.

&quot;Просять чекати&quot;: в аеропорту &quot;Бориспіль&quot; застрягли сотні пасажирів (фото)

Фото: Facebook/Roman Malyk

Після того, як усіх перевезли на автобусах в "Бориспіль", виліт перенесли на 4 ранку, потім на 5 і так далі. При цьому пасажирів нагодували тільки в 6:00.

"Дзвонимо в авіакомпанію SkyUP, туроператору Join Up! — скрізь просять чекати", - розповіла одна дівчина, яка чекала на свій рейс.

&quot;Просять чекати&quot;: в аеропорту &quot;Бориспіль&quot; застрягли сотні пасажирів (фото)

Фото: Facebook/Roman Malyk

Дівчина також зазначила, що спочатку була інформація про те, що в літаку усувається поломка, але потім вже йшлося про те, що Державіаслужба не дає дозвіл на виліт.

У "Борисполі" біля стійки реєстрації збираються пасажири вже наступних рейсів, але їх також не пропускають. На місці події також знаходиться поліція.

Затримку рейчас також підтвердив один з пасажирів Roman Malyk на своїй сторінці в Facebook.

&quot;Просять чекати&quot;: в аеропорту &quot;Бориспіль&quot; застрягли сотні пасажирів (фото)

Скріншот (Facebook/Roman Malyk)

Нагадаємо, що днями у міжнародному аеропорту "Львів" були скасовані деякі рейси. Причина - погіршення погодних умов.

Раніше також повідомлялося, що Turkish Airlines з 6 квітня 2019 року запустить прямі рейси між курортним містом Бодрум і аеропортом "Бориспіль".

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