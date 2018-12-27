"Просят ждать": в аэропорту ''Борисполь'' застряли сотни пассажиров (фото)

Коллаж РБК-Украина

Среди пассажиров есть пожилые люди и дети

Сегодня, 27 декабря, в международном аэропорту "Борисполь" около 200 человек уже более 14 часов не могут дождаться своего рейса на самолет, который должен доставить их на курорт в Шармь-ель-Шейх (Египет), сообщает "Обозреватель".

По словам одного из пассажиров, сотрудники аэропорта и туроператор ничего толком не объясняют и "кормят" людей обещаниями.

Пассажиры должны были вылететь на отдых из аэропорта "Жуляны". Их рейс был назначен на 2 часа ночи 27 декабря. Но всем сообщили, что самолет приземлился в аэропорту "Борисполь", куда через час перевезли всех пассажиров.

Фото: Facebook/Roman Malyk

После того, как всех перевезли на автобусах в "Борисполь", вылет перенесли на 4 утра, потом на 5 и так далее. При этом пассажиров накормили только в 6:00.

"Звоним в авиакомпанию SkyUP, туроператору Join Up! — везде просят ждать", - рассказала одна девушка, ожидавшая своего рейса.

Фото: Facebook/Roman Malyk

Девушка также отметила, что сначала была информация о том, что в самолете устраняется поломка, но потом уже речь шла о том, что Госавиаслужба не дает разрешение на вылет.

В "Борисполе" у стойки регистрации собираются пассажиры уже следующих рейсов, но их также не пропускают. На месте события также находится полиция.

Задержку рейчас также подтвердил один из пассажиров Roman Malyk на своей странице в Facebook.

Скриншот (Facebook/Roman Malyk)

Напомним, что на днях в международном аэропорту "Львов" были отменены некоторые рейсы. Причина - ухудшения погодных условий.

Ранее также сообщалось, что Turkish Airlines с 6 апреля 2019 года запустит прямые рейсы между курортным городом Бодрум и аэропортом "Борисполь".