"Прямо з Кавказу": Кім Чен Ина висміяли за поїздку на "заниженому" авто (фото)

Лідер КНДР в неї "ледь помістився"

Користувачів мережі насмішила поїздка лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на "заниженому" автомобілі. Відповідні фото опублікував російський блогер Рустем Адагамов на своїй сторінці в Twitter.

"Тут днями шановний вищий керівник товариш Кім Чен Ин інспектував військову частину 1524 КНА у віддаленому районі на островах в Жовтому морі й потрапив у соцмережі, завдяки фотографіям поїздки на побитій життям ВАЗівській "Пріорі", - сказав він.

Фото: скріншот поста (twitter.com/adagamov)

У той же час користувачі мережі звернули увагу, що автомобіль був доставлений "прямо з Кавказу".

Фото: поїздка Кім Че Ина на "Пріорі" (twitter.com/adagamov)

"Він її посаджену прямо з Кавказу пригнав", - сказав користувач Абдул.

"Людина від народу. Ледве туди помістився", - сказав юзер Юрій Євдокимов.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/adagamov)

До речі, президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє лідерові КНДР Кім Чен Ину. Про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу TBN. Так, відповідаючи на питання журналіста, чи довіряє він Кім Чен Ину, Трамп сказав: "Так, я думаю, що у мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином, між нами виникла хороша хімія. Я вважаю, що він хоче зробити щось для своєї країни, може бути, для сім'ї або для себе, але він хоче зробити правильну річ".

Разом з тим, Трамп зазначив, що вони з Кім Чен Ином уклали "чудову угоду" за підсумками саміту в Сінгапурі.

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