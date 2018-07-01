Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Прямиком с Кавказа": Ким Чен Ына высмеяли за поездку на "заниженном" авто (фото)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 18:00
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

Лидер КНДР в нее "едва поместился"

Пользователей сети насмешила поездка лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на "заниженном" автомобиле. Соответствующие фото опубликовал российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в Twitter.

"Тут на днях уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын инспектировал войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети, благодаря фотографиям поездки на побитой жизнью ВАЗовской "Приоре", - сказал он.

Фото: скриншот поста (twitter.com/adagamov)

В то же время пользователи сети обратили внимание, что автомобиль был доставлен "прямиком с Кавказа".

 

Фото: поездка Ким Че Ына на "Приоре" (twitter.com/adagamov)

"Он ее посаженную прямо с Кавказа пригнал", - сказал пользователь Абдул.

"Человек от народа. Едва туда поместился", - сказал юзер Юрий Евдокимов.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/adagamov)

Кстати, президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу TBN. Так, отвечая на вопрос журналиста, доверяет ли он Ким Чен Ыну, Трамп сказал: "Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, между нами возникла хорошая химия. Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь".

Вместе с тем, Трамп отметил, что они с Ким Чен Ыном заключили "замечательное соглашение" по итогам саммита в Сингапуре.

Нужно ли социализировать ромов – опрос (video.rbc.ua)

Instagram в КНДР: корейцы пытаются быть в тренде (ФОТО) Сеть возмутили карты КНДР с "российским" Крымом
Теги: Ким Чен Ын, машина, кндр
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь