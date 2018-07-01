"Прямиком с Кавказа": Ким Чен Ына высмеяли за поездку на "заниженном" авто (фото)

Лидер КНДР в нее "едва поместился"

Пользователей сети насмешила поездка лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на "заниженном" автомобиле. Соответствующие фото опубликовал российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в Twitter.

"Тут на днях уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын инспектировал войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети, благодаря фотографиям поездки на побитой жизнью ВАЗовской "Приоре", - сказал он.

Фото: скриншот поста (twitter.com/adagamov)

В то же время пользователи сети обратили внимание, что автомобиль был доставлен "прямиком с Кавказа".

Фото: поездка Ким Че Ына на "Приоре" (twitter.com/adagamov)

"Он ее посаженную прямо с Кавказа пригнал", - сказал пользователь Абдул.

"Человек от народа. Едва туда поместился", - сказал юзер Юрий Евдокимов.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/adagamov)

Кстати, президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу TBN. Так, отвечая на вопрос журналиста, доверяет ли он Ким Чен Ыну, Трамп сказал: "Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, между нами возникла хорошая химия. Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь".

Вместе с тем, Трамп отметил, что они с Ким Чен Ыном заключили "замечательное соглашение" по итогам саммита в Сингапуре.

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