Прямо на уроці: в Мелітополі розгорівся конфлікт через буллінг

Буллінг в школі (Колаж РБК-Україна)

Батьки погрожують родичам постраждалих і вважають, що синці у дітей нормальна справа

В Мелітополі, у школі №2 школярі побили першокласника прямо на уроці. Про інцидент розповіла тітка постраждалої дитини в співтоваристві "Мелітополь" в Instagram.

За словами тітки, її племінники навчаються в першому класі школи №2, яка знаходиться в авіамістечку в Мелітополі. Одного з хлопчиків виловили і побили однокласники, а другий хотів заступитися за брата, але його теж ударили.

"Одного з моїх дітей виловили четверо і побили, а другий хотів заступитися, але і його вдарили між ніг. Діти мовчали до тих пір, поки сестра не побачила синці. Коли почала з'ясовувати – вони все розповіли", - написала жінка.

Після цього мама хлопчиків вирушила в школу, поговорила з керівництвом і було скликано батьківські збори. Мама одного з нападників дітей визнала провину, а інші батьки, у тому числі і директор школи, накинулися на маму постраждалих дітей із звинуваченнями, що її сини занадто м'які, а їх батьки погано виховують.

Буллінг в школі (pixabay.com)

"Все це сталося на уроці, і вчитель ніяк не відреагував. Сказав, що діти брешуть і нічого подібного не відбувалося", - додала тітка і пояснила, що хлопчики ростуть у нормальній сім'ї і ніколи не стикалися з насильством.

"Буллінг в школах, а особливо в 1 класі – жорстка річ, що ж робити в даній ситуації? В одного з племінників - невроз", - написала жінка.

В коментарях до посту батьки показують свою позицію і звинувачують у всьому батьків постраждалих хлопчиків.

Даремно ви почали цю війну! Дуже шкода, що ви так настільки далекі від реальності.

Ви дуже багатослівні, займіться своїми дітьми.

Лише після цього не звинувачуйте команду в вашому груповому побитті, якщо у вас будуть синці.

Скріншоти коментарів (instagram.com/melotziv)

Також у коментарях виступили родичі постраждалих дітей, які змалювали конфлікт дітей більш детально.

"Для тих, хто хоче зрозуміти. Четверо хлопчиків, які били, назвали його "дівчинкою", він у відповідь назвав ідіотами. У кабінеті директора одна з мам сказала так: два рази вдарив, один раз штовхнув – це не вважається, що побив. А якщо помножити ці дії на чотирьох дітей – то це зовсім не биття?" - пояснила родичка.

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