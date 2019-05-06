Прямо на уроке: в Мелитополе разгорелся конфликт из-за буллинга

Буллинг в школе (Коллаж РБК-Украина)

Родители угрожают родственникам пострадавших и считают, что синяки у детей нормальное дело

В Мелитополе, в школе №2 школьники избили первоклассника прямо на уроке. Об инциденте рассказала тетя пострадавшего ребенка в сообществе "Мелитополь" в Instagram.

По словам тети, ее племянники учатся в первом классе школы №2, которая находится в авиагородке в Мелитополе. Одного из мальчиков выловили одноклассники и побили, а второй хотел заступиться за брата, но его тоже ударили.

"Одного из моих детей выловили четверо и побили, а второй хотел заступиться, но и его ударили между ног. Дети молчали до тех пор, пока сестра не увидела синяки. Когда начала выяснять – они все рассказали", - написала женщина.

После этого мама мальчиков отправилась в школу, поговорила с руководством и было созвано родительское собрание. Мама одного из нападавших детей признала вину, а остальные родители, в том числе и директор школы, накинулись на маму пострадавших детей с обвинениями, что ее сыновья слишком мягкие, а родители их плохо воспитывают.

Буллинг в школе (pixabay.com)

"Все это произошло на уроке, и учитель никак не отреагировал. Сказал, что дети врут и ничего подобного не происходило", - добавила тетя и объяснила, что мальчики растут в нормальной семье и никогда не сталкивались с насилием.

"Буллинг в школах, а особенно в 1 классе – жесткая вещь, что же делать в данной ситуации? У одного из племянников - невроз", - написала женщина.

В комментариях к посту родители показывают свою позицию и обвиняют во всем родителей пострадавших мальчиков.

Зря вы начали эту войну! Очень жаль, что вы так настолько далеки от реальности.

Вы очень многословны, займитесь своими детьми.

Только после этого не обвиняйте команду в вашем групповом избиении, если у вас будут синяки.

Скриншоты комментариев (instagram.com/melotziv)

Также в комментариях выступили родственники пострадавших детей, которые обрисовали конфликт детей более детально.

"Для тех, кто хочет понять. Четверо мальчиков, которые избивали, назвали его "девочкой", он в ответ их назвал идиотами. В кабинете директора одна из мам сказала так: два раза ударил, один раз толкнул – это не считается, что побил. А если умножить эти действия на четверых детей – то это совсем не избиение?" - объяснила родственница.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве одноклассники месяцами издевались над ребенком.

А также рассказывали о том, что в киевской школе скандал из-за агрессивного учителя.