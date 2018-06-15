"Стрибайте, біжіть, куди зможете": очевидці розповіли подробиці НП в аеропорту "Київ" (відео)

Також у мережі з'явилося відео жорсткого приземлення літака

14 червня в аеропорту Київ (Жуляни) пасажирський літак здійснив жорстку аварійну посадку і викотився за межі злітно-посадкової смуги. Аеропорт "Київ" навіть закрили на 5 годин до 1:00 15 червня з-за цього інциденту. У мережі розповіли подробиці цього інциденту.

"Літак перед посадкою не горіло, це точно. Дійсно, він викотився за злітно-посадочну смугу на грунт. Йшов злива, тому земля виявилася занадто м'якою, і він загруз, шасі отримали пошкодження. При цьому він зачепив ліхтарі, завалився на бік і пошкодив крило", - розповіла прес-секретар аеропорту Галина Богданенко, передає "Обозреватель".

Богданенко зазначила, що зараз експерти з'ясовують причини НП.

"Тут може бути комплекс причин. Технічний стан літака, помилка пілота, погодні умови. Увечері йшов сильний дощ, була гроза, сильний вітер. Але зчеплення шасі з землею були в нормі, і така погода дозволяла садити літак", - зазначила прес-секретар.

За її словами, в результаті НП ніхто не постраждав.

У свою чергу пасажири скаржаться на непрофесійність екіпажу літака та працівників аеропорту.

Я сидів у п'ятому ряду. При посадці літак понесло зі злітної смуги ліворуч. Дим був - це факт. Що саме горіло не скажу, так як на руках виносив свою доньку. Я пам'ятаю, що хтось кричав, що зайнялося колесо. Пізніше в терміналі один з пасажирів, який сидів ліворуч, говорив, що перед посадкою задымилось ліве крило. В Анталії літак компанії "Bravo" затримали на три години, толком не пояснили чому. Сказали, мовляв, затримка прибуття в Туреччину", - сказав Іван.

"ніякої Евакуації не було... Свої ноги, самі. У нас не випали ні маски, ні жилети. Нас ні про що не попередили. Ми виламали двері і нам сказали: "Стрибайте, біжіть, куди зможете". Ми побігли, у всіх паніка. Всі стоїмо під дощем, вітер. Хтось упав, хтось вдарився, діти кричать. Швидкої немає. Пожежники приїхали. Швидка приїхала через дві години... В аеропорту ні валер'янки, ні води. Все що нам надали - вода через дві години. Всі, до кого ми підходили говорили "ми не компетентні, звертайтеся до авіакомпанії", - розповіла пасажирка телеканалу 112-Україна.

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Один з пасажирів літака зняв на відео жорстоке приземлення борту.

За словами чоловіка, екіпаж літака навіть не пояснював пасажирам, що відбувається.

Відео: Жорстка посадка літака (ТСН)

"Їх не було нікого. Походу молилися. Ми ж усі в літаку були готові до смерті", - розповів він у відповідь на питання про те, що говорив під час приземлення пілот і заспокоювали людей співробітники авіакомпанії, передає ТСН.

Раніше повідомлялося, що аеропорт "Київ" закрили через інцидент з літаком.

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