"Прыгайте, бегите, куда сможете": очевидцы рассказали подробности ЧП в аэропорту "Киев" (видео)

Также в сети появилось видео жесткого приземления самолета

14 июня в аэропорту Киев (Жуляны) пассажирский самолет совершил аварийную жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Аэропорт "Киев" даже закрыли на 5 часов до 1:00 15 июня из-за этого инцидента. В сети рассказали подробности этого инцидента.

"Самолет перед посадкой не горел, это точно. Действительно, он выкатился за взлетно-посадочную полосу на грунт. Шел ливень, поэтому земля оказалась слишком мягкой, и он увяз, шасси получили повреждения. При этом он задел фонари, завалился на бок и повредил крыло", - рассказала пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, передает "Обозреватель".

Богданенко отметила, что сейчас эксперты выясняют причины ЧП.

"Тут может быть комплекс причин. Техническое состояние самолета, ошибка пилота, погодные условия. Вечером шел сильный дождь, была гроза, сильный ветер. Но сцепление шасси с землей были в норме, и такая погода позволяла садить самолет", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, в результате ЧП никто не пострадал.

В свою очередь пассажиры жалуются на непрофессионализм экипажа самолета и работников аэропорта.

Я сидел в пятом ряду. При посадке самолет понесло со взлетной полосы влево. Дым был - это факт. Что именно горело не скажу, так как на руках выносил свою дочурку. Я помню, что кто-то кричал, что загорелось колесо. Позже в терминале один из пассажиров, который сидел в левой части, говорил, что перед посадкой задымилось левое крыло. В Анталии самолет компании "Bravo" задержали на три часа, толком не объяснили почему. Сказали, мол, задержка по прибытии в Турцию", - сказал Иван.

"Эвакуации никакой не было... Свои ноги, сами. У нас не выпали ни маски, ни жилеты. Нас ни о чем не предупредили. Мы выломали дверь и нам сказали: "Прыгайте, бегите, куда сможете". Мы побежали, у всех паника. Все стоим под дождем, ветер. Кто-то упал, кто-то ударился, дети орут. Скорой нет. Пожарные только приехали. Скорая приехала спустя два часа... В аэропорту ни валерьянки, ни воды. Все что нам предоставили - вода через два часа. Все, к кому мы подходили говорили "мы не компетентны, обращайтесь к авиакомпании", - рассказала пассажирка телеканалу 112-Украина.

Видео: Очевидец рассказала об инциденте в аэропорту "Киев" (уoutube.com/1112-Украина)

Один из пассажиров самолета снял на видео жестокое приземление борта.

По словам мужчины, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит.

Видео: Жесткая посадка самолета (ТСН)

"Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал он в ответ на вопрос о том, что говорил во время приземления пилот и успокаивали ли людей сотрудники авиакомпании, передает ТСН.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Киев" закрыли из-за инцидента с самолетом.

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