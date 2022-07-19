Психолог розповіла, як заспокоїти дитину під час сирен чи гуркоту

Під час війни звуки сирен та вибухів можуть викликати у дітей неспокій чи істерику. Важливо у цей момент правильно допомогти дитині.

"Боятися того, що насправді лякає, - нормально. При цьому діти орієнтуються на нашу реакцію і на те, як ми їм пояснюємо те, що відбувається. Тому маємо знати, як діяти у подібних ситуаціях", - зазначає вона.

Як позбутися страху за простим алгоритмом

Нормалізація

Дорослий фіксує і пояснює ситуацію.

Необхідно сказати дитині: "я бачу, що ти боїшся. Цей звук справді лякає, але він означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Про нашу безпеку дбають - тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття".

Підтримка

Дорослий сигналізує дитині про підтримку й пропонує дію: "я з тобою і буду з тобою весь час. Хочеш, я візьму тебе на руки, а ти візьмеш свою іграшку (воду, домашнього улюбленця)?".

Завершення

Батьки повинні акцентувати, що загроза минула, і відзначити силу дитини:

"Все минулося. Ми в безпеці. Спасибі, ти був (була) таким сміливим, міцним. Ми чули так багато гучних звуків (їх можна назвати), але ми впорались".

Крім того, психологиня радить застосувати різні методи:

тактильні;

дихальні;

ігрові;

відволікальні.

Наприклад, можна запропонувати дитині співати пісні разом або послухати аудіоказку в навушниках.

Можна помасажувати вуха (наче ми робимо масаж вух слонику) та простукати зону за вухами.

Якщо дитині це сподобається, то можна пограти в слоника, який обмахується вухами: прикладаємо долоні до вух - відкриваємо - закриваємо.

Світлана Ройз каже, що можна також пограти в терапевтичну "гру": розтерти вуха і уявити, що з них "висипається" в долоню чи на землю все, що їм заважає.

Можна уявити себе собакою, який щойно вийшов з води і струшує з себе всю воду.

Психологиня радить застосувати дихальні практики з гучним видихом (можна робити видих з відкритим ротом). Також, якщо дозволяють обставини - пускати мильні бульбашки, щоб стимулювати потужний видих.

Коли дитина заспокоїлась, варто запитати її про наступні дії: що будемо робити, коли вийдемо з укриття.