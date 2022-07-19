Психолог рассказала, как успокоить ребенка во время сирен или грохота

Во время войны звуки сирен и взрывов могут вызвать у детей беспокойство или истерику. Важно в этот момент правильно помочь ребенку.

"Бояться того, что на самом деле пугает, - нормально. При этом дети ориентируются на нашу реакцию и на то, как мы им объясняем происходящее. Поэтому должны знать, как действовать в подобных ситуациях", - отмечает она.

Как избавиться от страха по простому алгоритму

Нормализация

Взрослый фиксирует и объясняет ситуацию.

Необходимо сказать ребенку: "я вижу, что ты боишься. Этот звук действительно пугает, но он означает, что наши ВСУ зафиксировали угрозу и сейчас ее обезвреживают. О нашей безопасности заботятся - поэтому и нам надо позаботиться о себе и идти в укрытие".

Поддержка

Взрослый сигнализирует ребенку о поддержке и предлагает действие: "я с тобой и буду с тобой все время. Хочешь, я возьму тебя на руки, а ты возьмешь свою игрушку (воду, домашнего питомца)?".

Завершение

Родители должны акцентировать, что угроза миновала, и отметить силу ребенка:

"Все прошло. Мы в безопасности. Спасибо, ты был (была) таким смелым, крепким. Мы слышали так много громких звуков (их можно назвать), но мы справились".

Кроме того, психолог советует применить различные методы:

тактильные;

дыхательные;

игровые;

отвлеченные.

Например, можно предложить ребенку петь песни вместе или послушать аудиосказку в наушниках.

Можно помассировать уши (как будто мы делаем массаж ушей слонику) и простучать зону за ушами.

Если ребенку это понравится, то можно поиграть в слоника, который обмахивается ушами: прикладываем ладони к ушам - открываем - закрываем.

Светлана Ройз говорит, что можно также поиграть в терапевтическую "игру": растереть уши и представить, что из них "высыпается" в ладонь или на землю все, что им мешает.

Можно представить себя собакой, которая только что вышла из воды и стряхивает с себя всю воду.

Психолог советует применить дыхательные практики с громким выдохом (можно делать выдох с открытым ртом). Также, если позволяют обстоятельства - пускать мыльные пузыри, чтобы стимулировать мощный выдох.

Когда ребенок успокоился, стоит спросить его о следующих действиях: что будем делать, когда выйдем из укрытия.