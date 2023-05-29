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Психолог рассказала, как побороть чувство тревоги. Сделайте это прямо сейчас!

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Понедельник 29 мая 2023 15:01
Психолог рассказала, как побороть чувство тревоги. Сделайте это прямо сейчас! Как побороть чувство тревоги (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Коваль

Очень часто мы тревожимся по разным причинам: переезд, проблемы в семье, отношениях, нерешенные дела на работе. Иногда уровень тревоги поднимается настолько высоко, что невозможно взяться за любое дело.

О том, как побороть чувство тревоги, пишет психолог Наталья Шейко в своем Instagram.

Как бороться с чувством тревоги

За борьбу с тревожностью отвечают четыре гормона.

Дофамин

Дофамин - это гормон, который вырабатывается при планировании, обдумывании собственных желаний. Наибольшую радость мы испытываем, когда находимся на финишной прямой.

Чтобы получить дозу дофамина, обязательно придерживайтесь этих привычек:

  • планируйте
  • мечтайте
  • планируйте свой день
  • пишите благодарность себе за работу и успехи в конце дня

К тому же, помните об адекватности целей. Если баскетбольное кольцо висит низко, мы не ощутим радости, забросив мяч. Если слишком высоко - даже не будем бросать. Ставьте реальные цели для себя.

Эндорфин

Этот гормон высвобождается при физических нагрузках. Также формирует чувство легкости.

Чтобы получить дозу эндорфина, обязательно придерживайтесь этих привычек:

  • смейтесь
  • плачьте, чтобы избавиться от негативных эмоций
  • выполняйте физические нагрузки

Окситоцин

Окситоцин вырабатывается, когда вы чувствуете себя в безопасности в кругу близких.

Чтобы получить дозу окситоцина, обязательно придерживайтесь этих привычек:

  • поговорите с друзьями
  • за необходимостью поговорите с психологом
  • "откройте" душу в разговоре с близким человеком
  • лайки, комментарии и обратная связь в соцсетях на ваши публикации дает ощущение взаимосвязи с другими
  • сходите на курсы массажа

Серотонин

Этот гормон высвобождается, когда мы реализуемся в социуме и принимаем себя такими, какие есть.

Чтобы получить дозу серотонина, обязательно придерживайтесь этих привычек:

  • пишите или говорите себе, что вы молодец
  • напишите 25 своих предпочтений
  • создайте стену успеха дома и поместите все свои награды, сертификаты, путешествия - все, что считаете своими победами

Раньше мы объясняли, почему люди обесценивают других.

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