Психолог рассказала, как побороть чувство тревоги. Сделайте это прямо сейчас!

Очень часто мы тревожимся по разным причинам: переезд, проблемы в семье, отношениях, нерешенные дела на работе. Иногда уровень тревоги поднимается настолько высоко, что невозможно взяться за любое дело.

О том, как побороть чувство тревоги, пишет психолог Наталья Шейко в своем Instagram.

Как бороться с чувством тревоги

За борьбу с тревожностью отвечают четыре гормона.

Дофамин

Дофамин - это гормон, который вырабатывается при планировании, обдумывании собственных желаний. Наибольшую радость мы испытываем, когда находимся на финишной прямой.

Чтобы получить дозу дофамина, обязательно придерживайтесь этих привычек:

планируйте

мечтайте

планируйте свой день

пишите благодарность себе за работу и успехи в конце дня

К тому же, помните об адекватности целей. Если баскетбольное кольцо висит низко, мы не ощутим радости, забросив мяч. Если слишком высоко - даже не будем бросать. Ставьте реальные цели для себя.

Эндорфин

Этот гормон высвобождается при физических нагрузках. Также формирует чувство легкости.

Чтобы получить дозу эндорфина, обязательно придерживайтесь этих привычек:

смейтесь

плачьте, чтобы избавиться от негативных эмоций

выполняйте физические нагрузки

Окситоцин

Окситоцин вырабатывается, когда вы чувствуете себя в безопасности в кругу близких.

Чтобы получить дозу окситоцина, обязательно придерживайтесь этих привычек:

поговорите с друзьями

за необходимостью поговорите с психологом

"откройте" душу в разговоре с близким человеком

лайки, комментарии и обратная связь в соцсетях на ваши публикации дает ощущение взаимосвязи с другими

сходите на курсы массажа

Серотонин

Этот гормон высвобождается, когда мы реализуемся в социуме и принимаем себя такими, какие есть.

Чтобы получить дозу серотонина, обязательно придерживайтесь этих привычек: