Психолог рассказала, как побороть чувство тревоги. Сделайте это прямо сейчас!
Очень часто мы тревожимся по разным причинам: переезд, проблемы в семье, отношениях, нерешенные дела на работе. Иногда уровень тревоги поднимается настолько высоко, что невозможно взяться за любое дело.
О том, как побороть чувство тревоги, пишет психолог Наталья Шейко в своем Instagram.
Как бороться с чувством тревоги
За борьбу с тревожностью отвечают четыре гормона.
Дофамин
Дофамин - это гормон, который вырабатывается при планировании, обдумывании собственных желаний. Наибольшую радость мы испытываем, когда находимся на финишной прямой.
Чтобы получить дозу дофамина, обязательно придерживайтесь этих привычек:
- планируйте
- мечтайте
- планируйте свой день
- пишите благодарность себе за работу и успехи в конце дня
К тому же, помните об адекватности целей. Если баскетбольное кольцо висит низко, мы не ощутим радости, забросив мяч. Если слишком высоко - даже не будем бросать. Ставьте реальные цели для себя.
Эндорфин
Этот гормон высвобождается при физических нагрузках. Также формирует чувство легкости.
Чтобы получить дозу эндорфина, обязательно придерживайтесь этих привычек:
- смейтесь
- плачьте, чтобы избавиться от негативных эмоций
- выполняйте физические нагрузки
Окситоцин
Окситоцин вырабатывается, когда вы чувствуете себя в безопасности в кругу близких.
Чтобы получить дозу окситоцина, обязательно придерживайтесь этих привычек:
- поговорите с друзьями
- за необходимостью поговорите с психологом
- "откройте" душу в разговоре с близким человеком
- лайки, комментарии и обратная связь в соцсетях на ваши публикации дает ощущение взаимосвязи с другими
- сходите на курсы массажа
Серотонин
Этот гормон высвобождается, когда мы реализуемся в социуме и принимаем себя такими, какие есть.
Чтобы получить дозу серотонина, обязательно придерживайтесь этих привычек:
- пишите или говорите себе, что вы молодец
- напишите 25 своих предпочтений
- создайте стену успеха дома и поместите все свои награды, сертификаты, путешествия - все, что считаете своими победами
Раньше мы объясняли, почему люди обесценивают других.
Также читайте, какие продукты помогают бороться со стрессом.