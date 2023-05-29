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Психолог розповіла, як побороти відчуття тривоги. Зробіть це прямо зараз!

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Понеділок 29 травня 2023 15:01
Психолог розповіла, як побороти відчуття тривоги. Зробіть це прямо зараз! Як побороти відчуття тривоги (фото: Getty Images)
Автор: Наталя Коваль

Дуже часто ми тривожимось з різних причин: переїзд, проблеми в родині, стосунках, невирішені справи на роботі. Іноді рівень тривоги підіймається настільки високо, що неможливо взятися за будь-яку справу.

Про те, як побороти відчуття тривоги, пише психолог Наталя Шейко у своєму Instagram.

Як боротися з відчуттям тривоги

За боротьбу з тривожністю відповідають чотири гормони.

Дофамін

Дофамін - це гормон, який виділяється при плануванні, обмірковуванні власних бажань. Найбільшу радість ми відчуваємо, коли знаходимось на фінішній прямій.

Щоб отримати дозу дофаміну, обов'язково дотримуйтесь цих звичок:

  • плануйте
  • мрійте
  • плануйте свій день
  • пишіть вдячність собі за роботу та успіхи в кінці дня

До цього ж, пам’ятайте про адекватність цілей. Якщо баскетбольне кільце висить низько, ми не відчуємо радості, закинувши м'яч. Якщо занадто високо - навіть не будемо кидати. Ставте реальні цілі для себе.

Ендорфін

Цей гормон вивільняється при фізичних навантаженнях. Також формує почуття легкості.

Щоб отримати дозу ендорфіну, обов'язково дотримуйтесь цих звичок:

  • смійтесь
  • плачте, щоб позбутися негативних емоцій
  • виконуйте фізичні навантаження

Окситоцин

Окситоцин виробляється, коли ви почуваєтесь в безпеці в колі близьких.

Щоб отримати дозу окситоцину, обов'язково дотримуйтесь цих звичок:

  • поговоріть з друзями
  • за потреби поговоріть з психологом
  • "відкрийте" душу в розмові з близькою людиною
  • лайки, коментарі та зворотний зв'язок в соцмережах на ваші публікації дає відчуття взаємозв’язку з іншими
  • сходіть на курси масажу

Серотонін

Цей гормон вивільняється, коли ми реалізуємось в соціумі та приймаємо себе такими, які є.

Щоб вивільнився серотонін, дотримуйтесь цих звичок:

  • пишіть або говоріть собі, що ви молодець
  • напишіть 25 своїх переваг
  • створіть стіну успіху вдома і помістіть всі свої нагороди, сертифікати, подорожі - все, що вважаєте своїми перемогами

Раніше ми пояснювали, чому люди знецінюють інших.

Також читайте, які продукти допомагають боротися зі стресом.

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