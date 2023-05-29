Психолог рассказала, как побороть чувство тревоги. Сделайте это прямо сейчас!

Очень часто мы тревожимся по разным причинам: переезд, проблемы в семье, отношениях, нерешенные дела на работе. Иногда уровень тревоги поднимается настолько высоко, что невозможно взяться за любое дело.
О том, как побороть чувство тревоги, пишет психолог Наталья Шейко в своем Instagram.
За борьбу с тревожностью отвечают четыре гормона.
Дофамин
Дофамин - это гормон, который вырабатывается при планировании, обдумывании собственных желаний. Наибольшую радость мы испытываем, когда находимся на финишной прямой.
Чтобы получить дозу дофамина, обязательно придерживайтесь этих привычек:
К тому же, помните об адекватности целей. Если баскетбольное кольцо висит низко, мы не ощутим радости, забросив мяч. Если слишком высоко - даже не будем бросать. Ставьте реальные цели для себя.
Эндорфин
Этот гормон высвобождается при физических нагрузках. Также формирует чувство легкости.
Чтобы получить дозу эндорфина, обязательно придерживайтесь этих привычек:
Окситоцин
Окситоцин вырабатывается, когда вы чувствуете себя в безопасности в кругу близких.
Чтобы получить дозу окситоцина, обязательно придерживайтесь этих привычек:
Серотонин
Этот гормон высвобождается, когда мы реализуемся в социуме и принимаем себя такими, какие есть.
Чтобы получить дозу серотонина, обязательно придерживайтесь этих привычек:
Раньше мы объясняли, почему люди обесценивают других.
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