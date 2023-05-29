Психолог розповіла, як побороти відчуття тривоги. Зробіть це прямо зараз!

Дуже часто ми тривожимось з різних причин: переїзд, проблеми в родині, стосунках, невирішені справи на роботі. Іноді рівень тривоги підіймається настільки високо, що неможливо взятися за будь-яку справу.
Про те, як побороти відчуття тривоги, пише психолог Наталя Шейко у своєму Instagram.
За боротьбу з тривожністю відповідають чотири гормони.
Дофамін
Дофамін - це гормон, який виділяється при плануванні, обмірковуванні власних бажань. Найбільшу радість ми відчуваємо, коли знаходимось на фінішній прямій.
Щоб отримати дозу дофаміну, обов'язково дотримуйтесь цих звичок:
До цього ж, пам’ятайте про адекватність цілей. Якщо баскетбольне кільце висить низько, ми не відчуємо радості, закинувши м'яч. Якщо занадто високо - навіть не будемо кидати. Ставте реальні цілі для себе.
Ендорфін
Цей гормон вивільняється при фізичних навантаженнях. Також формує почуття легкості.
Щоб отримати дозу ендорфіну, обов'язково дотримуйтесь цих звичок:
Окситоцин
Окситоцин виробляється, коли ви почуваєтесь в безпеці в колі близьких.
Щоб отримати дозу окситоцину, обов'язково дотримуйтесь цих звичок:
Серотонін
Цей гормон вивільняється, коли ми реалізуємось в соціумі та приймаємо себе такими, які є.
Щоб вивільнився серотонін, дотримуйтесь цих звичок:
Раніше ми пояснювали, чому люди знецінюють інших.
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