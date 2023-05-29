Психолог розповіла, як побороти відчуття тривоги. Зробіть це прямо зараз!

Як боротися з відчуттям тривоги

За боротьбу з тривожністю відповідають чотири гормони.

Дофамін

Дофамін - це гормон, який виділяється при плануванні, обмірковуванні власних бажань. Найбільшу радість ми відчуваємо, коли знаходимось на фінішній прямій.

Щоб отримати дозу дофаміну, обов'язково дотримуйтесь цих звичок:

плануйте

мрійте

плануйте свій день

пишіть вдячність собі за роботу та успіхи в кінці дня

До цього ж, пам’ятайте про адекватність цілей. Якщо баскетбольне кільце висить низько, ми не відчуємо радості, закинувши м'яч. Якщо занадто високо - навіть не будемо кидати. Ставте реальні цілі для себе.

Ендорфін

Цей гормон вивільняється при фізичних навантаженнях. Також формує почуття легкості.

Щоб отримати дозу ендорфіну, обов'язково дотримуйтесь цих звичок:

смійтесь

плачте, щоб позбутися негативних емоцій

виконуйте фізичні навантаження

Окситоцин

Окситоцин виробляється, коли ви почуваєтесь в безпеці в колі близьких.

Щоб отримати дозу окситоцину, обов'язково дотримуйтесь цих звичок:

поговоріть з друзями

за потреби поговоріть з психологом

"відкрийте" душу в розмові з близькою людиною

лайки, коментарі та зворотний зв'язок в соцмережах на ваші публікації дає відчуття взаємозв’язку з іншими

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Серотонін

Цей гормон вивільняється, коли ми реалізуємось в соціумі та приймаємо себе такими, які є.

Щоб вивільнився серотонін, дотримуйтесь цих звичок: