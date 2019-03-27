Пташиний геноцид: під Запоріжжям сотні голубів замурували в стіну (фото, відео)

Шкуродери замурували голубів у прольотах між під'їздами однієї з багатоповерхівок у Бердянську під Запоріжжям. Кричущий випадок стався в будинку на Мелітопольському шосе, 19. Місцева зоозахисниця Валентина Мамай розповіла про інцидент та опублікувала на своїй сторінці в Facebook фото і відео зі спійманими в пастку птахами.

Зазначається, що голуби в неволі незабаром почали гинути від голоду. Незабаром у під'їзді будинку з'явився жахливий запах.

Активістка із посиланням на слова очевидців повідомила, що мешканці будинку зловили птахів у полон майже місяць тому.

"Ті нечисленні, які ще живі, відчайдушно просять по допомогу, а допомагають їм такі ж голуби, приносячи в дзьобах їжу. Ось це пташина солідарність! Я такого ще не бачила", - написала Валентина.

Голуби приносять у дзьобах їжу своїм "побратимам" у пасці (фото: facebook.com/valentina.mamay)

Також зоозахисниця розповіла, що мешканців будинку, переважно літнього віку, допікало воркотання і шум від голубів та їх пташенят.

"Тому вони змусили керівництво місцевого ОСББ закрити сіткою прольоти, тим самим влаштувавши справжній пташиний геноцид. За сіткою вже майже місяць валяються трупи птахів, за нашими підрахунками близько 300 мертвих туш. Сморід жахливий. Поряд ходять люди, діти", - йдеться в публікації.

Мамай також повідомила, що поцікавилася у дітей, як вони ставляться до того, що дорослі з їх будинку навмисно знищують птахів.

"Так ви уявляєте, малюки зголосилися допомогти звільнити пернатих. Почали залазити туди, щоб відкрити сітку і врятувати птахів. На відміну від своїх мам і тат у них більше доброти і щирості. І це дає надію, що не все втрачено", - додала вона.

Мешканці будинку замурували голубів (фото: facebook.com/valentina.mamay)

У той же час активісти, які вирішили визволити голубів із пастки, зіткнулися з агресією мешканців, які "почали розпускати руки, затіявши бійку".

"Тепер мені люди добрі соромно на вулиці з'явитися із таким обличчям. Зрештою, що за люди? Мало того що влаштували в будинку пташиний могильник, так ще і готові битися заради того, щоб цей жах тривав і надалі. Як ви вважаєте, це правильно?" - запитує зоозахисниця.

Відео: facebook.com/valentina.mamay

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Запорізькій області мисливці Кирилівської ОТГ стали очевидцями масової загибелі птахів і тварин у посадках під Лиманським у поля з ріпаком.

Також ми писали про те, що в Кировом Розі співробітник поліції наштрикнув на вила бродячого пса, після чого кинув у багаття.

Нагадаємо, нещодавно в селі Любитів у Волинській області чоловік навмисно задавив собаку, а пасажир іномарки "оцінив" жорстокий вчинок водія.