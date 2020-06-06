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ПЦУ звернулася до українців з важливим проханням у Батьківську суботу

STYLERЖиття    06.06.2020 - 12:54
ПЦУ звернулася до українців з важливим проханням у Батьківську суботу
Троїцька батьківська субота в Україні (колаж: РБК-Україна)

Традиційно на Троїцьку батьківську суботу заведено ходити на цвинтар і доглядати за могилами покійних

Батьківська субота в Україні у 2020 році проходить 6 червня. Раніше влада заборонила після великодня відвідувати кладовища через нестабільну епідеміологічну ситуацію. При цьому 6 червня назвали офіційним днем для переносу "проводів". Разом з владою свої рекомендації вирішили дати голови ПЦУ. Вони порадили українцям не використовувати штучні квіти для прикраси могил покійних.

Напередодні Троїцької поминальної суботи ПЦУ звернулася до вірян з проханням не приносити на кладовища штучні квіти. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ у Фейсбуці.

Так, в ПЦУ зазначили, що разом з вірянами будуть молитися за померлих на кладовищах і попросили не приносити туди штучні квіти.

"Напередодні свята П’ятидесятниці, у Троїцьку батьківську поминальну суботу, ми молимося за всіх від віку спочилих православних християн. Також нагадуємо, що відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов у зв’язку із пандемією COVID-19 було перенесено на Троїцьку батьківську поминальну суботу. Тож вже завтра священники Православної Церкви України будуть молитися разом із вами за упокій ваших ближніх біля їхніх могил. Закликаємо покладати живі квіти або саджанці, не використовувати пластикові вінки та інші вироби, щоб оберігати нашу планету від забруднення заради майбутніх поколінь", - йдеться в заяві ПЦУ.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які існують традиції та заборони у Троїцьку батьківську суботу.

Також ми розповідали, як тепер будуть проходити богослужіння в церквах на тлі ослаблення карантину.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України ПраздникиправославиекладбищеПЦУ
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