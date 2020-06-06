ПЦУ обратилась к украинцам с важной просьбой в Родительскую субботу

Троицкая родительская суббота в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Традиционно на Троицкую родительскую субботу принято ходить на кладбище и ухаживать за могилами усопших

Родительская суббота в Украине в 2020 году проходит 6 июня. Ранее власти запретили после пасхи посещать кладбища из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. При этом 6 июня назвали официальным днем для переноса "гробков". Вместе с властями свои рекомендации решили дать главы ПЦУ. Они посоветовали украинцам не использовать искусственные цветы для украшения могил усопших.

В преддверии Троицкой поминальной субботы ПЦУ обратилась к верующим с просьбой не приносить на кладбища искусственные цветы. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Фейсбуке.

Так, в ПЦУ отметили, что вместе с верянами будут молиться за усопших на кладбищах и попросили не приносить туда искусственные цветы.

"Накануне праздника Пятидесятницы, в Троицке родительскую поминальную субботу, мы молимся за всех от века усопших православных христиан. Также напоминаем, что посещение священнослужителями и мирянами кладбищам в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв в связи с пандемией COVID-19 был перенесен на Троицкую родительскую поминальную субботу. Поэтому уже завтра священники Православной Церкви Украины будут молиться вместе с вами за упокой ваших близких у их могил. Призываем возлагать живые цветы или саженцы, не использовать пластиковые венки и другие изделия, чтобы оберегать нашу планету от загрязнения ради будущих поколений", - говорится в заявлении ПЦУ.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие существуют традиции и запреты в Троицкую родительскую субботу.

Также мы рассказывали, как теперь будут проходить богослужения в церквях на фоне ослабления карантина.

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Автор: Киселева Анна