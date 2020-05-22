ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ПЦУ розповіли, як тепер будемо молитися і причащатися

STYLERЖиття    22.05.2020 - 12:57
У ПЦУ розповіли, як тепер будемо молитися і причащатися
ПЦУ розповіла про правила відвідування церкви (фото: РБК-Україна)

Православна церква України нагадала українцям про нові правила відвідування церкви

Православна церква України після ослаблення карантину і дозволу релігійних заходів з 22 травня, закликала віруючих дотримуватися заходів безпеки в храмі і розповіла, як правильно молитися і причащатися. Така заява з'явилася на сторінці ПЦУ в Facebook.

Відзначимо, що 11 областей все ще не готові, на думку МОЗ, до ослаблення карантину, Київ почне пом'якшення обмежень з 23 травня, а в Київській області вирішили поки що утриматися від послаблень.

У ПЦУ закликали усіх віруючих і надалі "керуватися мудрістю, розважливістю, любов'ю і повагою до своїх ближніх, піклуючись про їхнє здоров'я".

Яким правилам потрібно слідувати в храмі служителям церкви та віруючим:

  • перед тим, як піти на богослужіння, треба виміряти температуру, якщо погано себе почуваєте або нещодавно контактували з хворими - залишіться вдома,
  • у храмі потрібно бути тільки в масці, якщо маски у вірянина немає, її має запропонувати прихід,
  • при вході в церкву повинні стояти дезінфікуючі засоби,
  • прихід повинен стежити за регулярною дезінфекцією поверхонь у храмі.

Якщо ж храм буде заповнений (з розрахунку МОЗ не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі храму), решта вірян можуть перебувати біля храму, де служителі церкви мають розмітити дистанцію. По можливості прихід повинен забезпечити трансляцію на вулиці.

"Причастя буде подаватися кожному окремо в руки. Перед самим Таїнством як священик, так і миряни, повинні продезінфікувати руки", - додали в ПЦУ і нагадали, що для шанування ікон досить поклону - цілувати образи не потрібно.

Раніше ми писали, що в Україні як і раніше залишається під забороною після пом'якшення карантинних заходів з 22 травня.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України ПЦУ
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся