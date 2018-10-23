Публічне приниження: в Харкові дівчинку публічно зацькували через відмову здати гроші на "солодкий" стіл

Колаж (РБК-Україна)

Шестикласниця пішла додому в сльозах. Класний керівник пізніше написала заяву на звільнення

У Харкові стався кричущий, але не такий вже рідкісний випадок. Класний керівник шостого класу 151-ї школи публічно принизив ученицю зі свого класу із-за відмови батьків робити внесок "на потреби класу". Інформація про це з'явилася в соціальній мережі Facebook, в паблике "Бацьки SOS", її опублікувала Наталія Добриніна. Відомо, що педагог написала заяву на звільнення

За словами з повідомлення, дитину змусили бути присутнім на святкуванні закінчення першої чверті", при цьому залишивши без солодкого.

"Сьогодні колега розповіла такий випадок в класі. Батьки вирішили влаштувати дітям свято з нагоди закінчення першої чверті. Все красиво: конкурси, танці і, звичайно солодкий стіл. Ось він то і став предметом обговорення і розбрату. Вирішено було на зборах купити порційний торт та тістечка. Кожній дитині по його порції. Здали гроші всі, крім мами однієї учениці. Вона принципово не здає ні на які класні потреби. І тут теж була послідовна, сказала, що здавати не буде на стіл. Свято вдалося на славу. Всім було весело, крім тієї дівчинки. Адже їй не дісталося нічого з солодкого столу. В інші свята батьки купували великий цілісний торт і при різанні їй відрізали шматок за рахунок інших дітей, а в цей раз все було строго порційним і дати за рахунок інших дітей не вийшло", - написано в пості.

Скріншот поста (facebook.com/"Бацьки SOS)

Все закінчилося тим, що учениця шостого класу розплакалася, і вдома все розповіла мамі. Реакція не змусила себе довго чекати. Пізніше жінка звинуватила класного керівника і школу у знущаннях над її дитиною.

За словами автора публікації, жінка пообіцяла з понеділка звернутися в різні інстанції, для того, щоб вжили необхідних заходів по відношенню до вчителя.

Правда, як стверджують працівники школи, вчитель не винен. Приниження дитини нібито влаштувала одна з мам, а самого викладача, мовляв, у цей час навіть не було в кабінеті.

Як стверджує заступник директора з виховної роботи Вікторії Калашник, педагог вела класний годину. Батьківський комітет попросив вчительку залишити для них час в кінці уроку.

В одному з коментарів на новинному сайті OBOZREVATEL жінка написала наступне: "Класний керівник навіть не знала, що тут буде, це теж стало для неї сюрпризом. В кінці уроку увійшла батьківська трійка з тортом, соками, вони привітали дітей, заспівали навіть пісню їм, а потім стали роздавати торт. Вчителька в цей час вийшла до директора, тому що їй потрібно було вирішити питання з лікарняними".

Скріншот коментаря (obozrevatel)

Хоча мама постраждалої дівчинки каже, що насправді вчителька перебувала в класі і що вона все це спостерігала на власні очі.

"Я не думаю, що моя Діана каже неправду. Дитина прийшла зі школи в сльозах", - розповіла мама школярки Тетяна Блінова.

Нагадаємо, нещодавно у Бердянську вчитель на уроці штовхнув учня.

Раніше повідомлялося, що у Львові спалахнула скандал iз-за вчителя фізкультури, який вдарив першокласника.

Також ми писали про те, що в Україні вибрали кращого вчителя країни. У День вчителя оголосили ім'я кращого педагога-новатора України за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Ним став Олександр Жук - вчитель інформатики із Запоріжжя.

Топ-6 гучних корупційних скандалів незалежної України (відео: STYLER.rbc.ua)