Публичное унижение: в Харькове девочку публично затравили из-за отказа сдать деньги на "сладкий" стол

Коллаж (РБК-Украина)

Шестиклассница ушла домой в слезах. Классный руководитель позднее написала заявление на увольнение

В Харькове произошел вопиющий, но не такой уж редкий случай. Классный руководитель шестого класса 151-й школы публично унизил ученицу из своего класса из-за отказа ее родителей делать взнос "на нужды класса". Информация об этом появилась в социальной сети Facebook, в паблике "Батьки SOS", ее опубликовала Наталья Добрынина. Известно, что педагог написала заявление на увольнение

По словам из сообщения, ребенка заставили присутствовать на "праздновании окончания первой четверти", при этом оставив без сладкого.

"Сегодня коллега рассказала такой случай в классе. Родители решили устроить детям праздник по случаю окончания первой четверти. Все красиво: конкурсы, танцы и конечно сладкий стол. Вот он то и стал предметом обсуждения и раздора. Решено было на собрании купить порционный торт и пирожные. Каждому ребенку по его порции. Сдали деньги все, кроме мамы одной ученицы. Она принципиально не сдает ни на какие классные нужды. И здесь тоже была последовательна, сказала, что сдавать не будет на стол. Праздник удался на славу. Всем было весело, кроме той девочки. Ведь ей не досталось ничего со сладкого стола. В другие праздники родители покупали большой цельный торт и при резке ей отрезали кусок за счёт других детей, а в этот раз все было строго порционным и дать за счёт других детей не получилось", - написано в посте.

Скриншот поста (facebook.com/"Батьки SOS)

Все закончилось тем, что ученица шестого класса расплакалась, и дома все рассказала маме. Реакция не заставила себя долго ждать. Позднее женщина обвинила классного руководителя и школу в издевательствах над ее ребенком.

Согласно словам автора публикации, женщина пообещала с понедельника обратиться в разные инстанции, для того, чтобы предприняли необходимые меры по отношению к учителю.

Правда, как утверждают сотрудники школы, учитель не виноват. Унижение ребенка якобы устроила одна из мам, а самого преподавателя, мол, в это время даже не было в кабинете.

Как утверждает, зам директора по воспитательной работе Виктории Калашник, педагог вела классный час. Родительский комитет попросил учительницу оставить для них время в конце урока.

В одном из комментариев на новостном сайте OBOZREVATEL женщина написала следующее: "Классный руководитель даже не знала, что тут будет, это тоже стало для нее сюрпризом. В конце урока вошла родительская тройка с тортом, соками, они поздравили детей, спели даже песню им, а потом стали раздавать торт. Учительница в это время вышла к директору, потому что ей нужно было решить вопрос с больничным".

Скриншот комментария (obozrevatel)

Хотя мама пострадавшей девочки говорит, что на самом деле учительница находилась в классе и что она все это наблюдала воочию.

"Я не думаю, что моя Диана говорит неправду. Ребенок пришел со школы в слезах", - рассказала мама школьницы Татьяна Блинова.

Напомним, недавно в Бердянске учитель на уроке толкнул ученика.

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