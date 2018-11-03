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"Пульт від шлагбаума": у центрі Києва виявили "хитру" схему паркування (фото)

STYLERЖиття    03.11.2018 - 16:45
Фото: Софійська площа (facebook.com/NeinteresniyKiev)
Фото: Софійська площа (facebook.com/NeinteresniyKiev)

У хлопця є пульт від шлагбаума

В самому центрі Києва на Софійській площі працює "паркувальник", який за 20 гривень на годину дозволяє автомобілям паркуватися на пішохідній зоні. Хлопець називає себе Ваня і стверджує, що у нього є документи, які дозволяють запаркувати на пішохідної площі будь-яку кількість автомобілів. Про це повідомили на сторінці "Нецікавий Київ" Facebook.

Цікаво, що у молодої людини є пульт від шлагбаума.

"У цього пана, який представився Ваня, є пульт від шлагбаума на Софійській площі. Стверджує, що у нього є документи, які дозволяють запаркувати на пішохідної площі будь-кількість автомобілів, якщо ті заплатять по 20 грн за годину", - сказано на сторінці.

&quot;Пульт від шлагбаума&quot;: у центрі Києва виявили &quot;хитру&quot; схему паркування (фото)

&quot;Пульт від шлагбаума&quot;: у центрі Києва виявили &quot;хитру&quot; схему паркування (фото)Фото: "Паркувальник" Ваня (facebook.com/NeinteresniyKiev)

Користувачі мережі відреагували на таку дію хлопця.

"Пульти, майже від усіх таких перешкод продаються в інтернеті, недорого", - написав Вадим Слім.

"Він "стверджує"... А що, так можна? Піду, мабуть, куплю собі багато чого потрібного І не дуже... Буду стверджувати що гроші принесу потім", - зазначив В'ячеслав Швед.

"А вас типо обурює, що він бере гроші або, що там взагалі всякі упирі паркуються?" - запитав Олексій Валуйський.

"Який жах. Я люблю Київ. Але як же важко викорінити корупцию, нахабство наших великих ПАНІВ!!!У кого влада і гроші, той і хазяїн!!!Захарастили красиву територію", - зазначила Ірина Тищенко.

&quot;Пульт від шлагбаума&quot;: у центрі Києва виявили &quot;хитру&quot; схему паркування (фото)

&quot;Пульт від шлагбаума&quot;: у центрі Києва виявили &quot;хитру&quot; схему паркування (фото)

Скріншот коментарів (facebook.com/NeinteresniyKiev)

Як раніше повідомлялося, у центрі Києва "герої паркування" погрожували розправою активістам (відео).

до Речі, у Львові жінка-"герой паркування" прокотила поліцейського на капоті.

 

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