"Пульт від шлагбаума": у центрі Києва виявили "хитру" схему паркування (фото)

Фото: Софійська площа (facebook.com/NeinteresniyKiev)

У хлопця є пульт від шлагбаума

В самому центрі Києва на Софійській площі працює "паркувальник", який за 20 гривень на годину дозволяє автомобілям паркуватися на пішохідній зоні. Хлопець називає себе Ваня і стверджує, що у нього є документи, які дозволяють запаркувати на пішохідної площі будь-яку кількість автомобілів. Про це повідомили на сторінці "Нецікавий Київ" Facebook.

Цікаво, що у молодої людини є пульт від шлагбаума.

"У цього пана, який представився Ваня, є пульт від шлагбаума на Софійській площі. Стверджує, що у нього є документи, які дозволяють запаркувати на пішохідної площі будь-кількість автомобілів, якщо ті заплатять по 20 грн за годину", - сказано на сторінці.

Фото: "Паркувальник" Ваня (facebook.com/NeinteresniyKiev)

Користувачі мережі відреагували на таку дію хлопця.

"Пульти, майже від усіх таких перешкод продаються в інтернеті, недорого", - написав Вадим Слім.

"Він "стверджує"... А що, так можна? Піду, мабуть, куплю собі багато чого потрібного І не дуже... Буду стверджувати що гроші принесу потім", - зазначив В'ячеслав Швед.

"А вас типо обурює, що він бере гроші або, що там взагалі всякі упирі паркуються?" - запитав Олексій Валуйський.

"Який жах. Я люблю Київ. Але як же важко викорінити корупцию, нахабство наших великих ПАНІВ!!!У кого влада і гроші, той і хазяїн!!!Захарастили красиву територію", - зазначила Ірина Тищенко.

Скріншот коментарів (facebook.com/NeinteresniyKiev)

Як раніше повідомлялося, у центрі Києва "герої паркування" погрожували розправою активістам (відео).

до Речі, у Львові жінка-"герой паркування" прокотила поліцейського на капоті.