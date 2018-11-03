"Пульт от шлагбаума": в центре Киева обнаружили "хитрую" схему парковки (фото)

Фото: Софийская площадь (facebook.com/NeinteresniyKiev)

У парня есть пульт от шлагбаума

В самом центре Киева на Софийской площади работает "парковщик", который за 20 гривен в час разрешает автомобилям парковаться на пешеходной зоне. Парень называет себя Ваня и утверждает, что у него есть документы, которые позволяют запарковать на пешеходной площади любое количество автомобилей. Об этом сообщили на странице "Неинтересный Киев" в Facebook.

Интересно, что у молодого человека есть пульт от шлагбаума.

"У этого господина, который представился Ваня, есть пульт от шлагбаума на Софийской площади. Утверждает, что у него есть документы, которые позволяют запарковать на пешеходной площади любое количество автомобилей, если те заплатят по 20 грн в час", - сказано на странице.

Фото: "Парковщик" Ваня (facebook.com/NeinteresniyKiev)

Пользователи сети отреагировали на такое действие парня.

"Пульты, почти от всех таких преград продаются в интернете, недорого", - написал Вадим Слим.

"Он "утверждает"... А что, так можно? Пойду, пожалуй, куплю себе много чего-то нужного... И не очень... Буду утверждать что деньги принесу потом", - отметил Вячеслав Швед.

"А вас типо возмущает, что он деньги берет или, что там вообще всякие упыри паркуются?" - спросил Алексей Валуйский.

"Какой ужас. Я люблю Киев. Но как же тяжело искоренить корупцию, наглость наших великих ПАНОВ!!!У кого власть и деньги, тот и хАзяин!!!Захламили красивую территорию", - отметила Ирина Тищенко.

Скриншот комментариев (facebook.com/NeinteresniyKiev)

Как ранее сообщалось, в центре Киева "герои парковки" угрожали активистам расправой (видео).

Кстати, во Львове женщина-"герой парковки" прокатила полицейского на капоте.