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"Шлях до справжньої Незалежності": Вакарчук відреагував на отримання Томосу

STYLERЖиття    05.01.2019 - 15:27
"Шлях до справжньої Незалежності": Вакарчук відреагував на отримання Томосу
Фото: Священик (ugcc.ua)

Співак визнав, що це історична подія

Популярний український співак Святослав Вакарчук прокоментував отримання Томосу про автокефалію. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Так, співак зізнався, що отримання Томосу для Православної церкви України є історичною подією з далекими наслідками.

"Отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію – історична подія, що матиме далекосяжні наслідки для всіх українців: православних, селян та інших конфесій", - сказав він.

Більше того, стверджує Вакарчук, "шлях до справжньої Незалежності тривалий. Але ми йдемо вперед".

&quot;Шлях до справжньої Незалежності&quot;: Вакарчук відреагував на отримання Томосу

Скріншот поста (twitter.com/s_vakarchuk)

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні в суботу, 5 січня, підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

Як відомо, Об'єднавчий собор пройшов 15 грудня в Софійському соборі. На зборах представників церков та священнослужителів Константинопольського патріархату було оголошено про створення нової помісної церкви в Україні. Також був обраний глава нової церкви і затверджено її статут. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко). Саме він повинен отримати томос про автокефалію для України 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Томос для Православної церкви України: усі подробиці У РПЦ відреагували на підписання томосу
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