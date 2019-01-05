ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Путь к настоящей Независимости": Вакарчук отреагировал на получение Томоса

STYLERЖизнь    05.01.2019 - 15:27
"Путь к настоящей Независимости": Вакарчук отреагировал на получение Томоса
Фото: Священник (ugcc.ua)

Певец признал, что это историческое событие

Популярный украинский певец Святослав Вакарчук прокомментировал получение Томоса об автокефалии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Так, певец признался, что получение Томоса для Православной церкви Украины является историческим событием с далекими последствиями.

"Получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии – историческое событие, которое будет иметь далеко идущие последствия для всех украинцев: православных, крестьян и других конфесий", - сказал он.

Более того, утверждает Вакарчук, "путь к настоящей Независимости длительный. Но мы идем вперед".

&quot;Путь к настоящей Независимости&quot;: Вакарчук отреагировал на получение Томоса

Скриншот поста (twitter.com/s_vakarchuk)

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей сегодня в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Как известно, Объединительный собор прошел 15 декабря в Софийском соборе. На собрании представителей церквей Украины и священнослужителей Константинопольского патриархата было объявлено о создании новой поместной церкви в Украине. Также был избран глава новой церкви и утвержден ее устав. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Именно он должен получить томос об автокефалии для Украины 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Томос для Православной церкви Украины: все подробности В РПЦ отреагировали на подписание томоса
Новости Украины церковьТомосВселенский патриархат
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь