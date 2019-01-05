"Путь к настоящей Независимости": Вакарчук отреагировал на получение Томоса

Фото: Священник (ugcc.ua)

Певец признал, что это историческое событие

Популярный украинский певец Святослав Вакарчук прокомментировал получение Томоса об автокефалии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Так, певец признался, что получение Томоса для Православной церкви Украины является историческим событием с далекими последствиями.

"Получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии – историческое событие, которое будет иметь далеко идущие последствия для всех украинцев: православных, крестьян и других конфесий", - сказал он.

Более того, утверждает Вакарчук, "путь к настоящей Независимости длительный. Но мы идем вперед".

Скриншот поста (twitter.com/s_vakarchuk)

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей сегодня в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Как известно, Объединительный собор прошел 15 декабря в Софийском соборе. На собрании представителей церквей Украины и священнослужителей Константинопольского патриархата было объявлено о создании новой поместной церкви в Украине. Также был избран глава новой церкви и утвержден ее устав. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Именно он должен получить томос об автокефалии для Украины 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.