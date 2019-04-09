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Путін дозволив Порошенку використовувати свій світлий лик: мережа бурхливо відреагувала на нову рекламу чинного президента

STYLERЖиття    09.04.2019 - 14:14
Путін дозволив Порошенку використовувати свій світлий лик: мережа бурхливо відреагувала на нову рекламу чинного президента
Білборд з рекламою Порошенка (фото: соцмережі)

Білборди з Порошенком і Путіним викликали бурхливу реакцію в мережі

Напередодні другого туру виборів президента України у соціальних мережах обговорюють білборди з рекламою Петра Порошенка, на яких він дивиться на Володимира Путіна. З такою ж фотографією на першій сторінці вийшла газета. У вихідних даних вказано, що її замовником є Петро Порошенко.

Очевидно, у штабі діючого гаранта таким чином продовжують просувати меседж про те, що Володимир Зеленський, з яким Порошенко зустрінеться у другому турі виборів 21 квітня, нібито є "агентом Кремля". Експерти і блогери побачили в агітпродукції одразу кілька порушень українського законодавства.

Путін дозволив Порошенку використовувати свій світлий лик: мережа бурхливо відреагувала на нову рекламу чинного президента

Газета з рекламою Порошенка (фото: соцмережі)

Так, згідно із законом "Про рекламу" (ст. 8), в таких матеріалах заборонено використовувати зображення людини без її письмової згоди.

"Виходить, що або Путін щедро дозволив використовувати свій "світлий лик", або реклама – незаконна? Навіть не знаю, який варіант краще. Хоча, думаю, заперечувати в Кремлі не стали б. Що ще є кращим індикатором того, що ми досі розглядаємо себе периферією "царства московитів"? Я навіть не знаю, що це: демонстративне ігнорування правил або спроба "красивого зливу"?" – написав у Facebook політолог Петро Олещук.

Путін дозволив Порошенку використовувати свій світлий лик: мережа бурхливо відреагувала на нову рекламу чинного президента

Скріншот (facebook.com/Петро Олещук)

У свою чергу співзасновник Quantum Future Lab Денис Семенов відзначає, що реклама також є порушенням закону "Про вибори президента України", 64-я стаття якого забороняє агітацію за кандидата іноземними громадянами.

"Цілком можливо, порушення тут немає і громадянину РФ Путіну В. В. якимось чином вже надано українське громадянство? Я вже не кажу про те, що це введення виборця в оману з приводу того, хто є кандидатами в президенти, які вийшли у другий тур", – вважає Семенов.

Борди з зображенням Порошенко і Путіна і підписом "21 квітня. Вирішальний вибір" помітили і в Харкові. Фотографії виклав у соцмережу екс-заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов. При цьому він підкреслив, що напередодні Петро Порошенко заявив, що не вважає Зеленського агентом Путіна. Поява цієї реклами суперечить словам президента.

Путін дозволив Порошенку використовувати свій світлий лик: мережа бурхливо відреагувала на нову рекламу чинного президента

Білборд з рекламою Порошенко (фото: соцмережі)

"Вчора Петро Олексійович Порошенко в ефірі ICTV сказав прямо:
"Зеленський – не агент Путіна" і "Зеленський – не наркоман". Я теж задумався. Подумав, що Порошенко почав "зшивати" Україну. Але настав новий день в Харкові. І я знову не вірю! Думай... те!" – написав він.

Путін дозволив Порошенку використовувати свій світлий лик: мережа бурхливо відреагувала на нову рекламу чинного президента

Скріншот (facebook.com/sapronov.yuri)

Фото зі сторінки Сапронова опублікував відомий київський бізнесмен Гарік Корогодський.

"Простота гірша за крадіжку. Соромно якось", – зазначив він.

"У нас Путіна рекламує Порошенко? Ущипніть", – написав у коментарях користувач Григорій Колодяжний.

Путін дозволив Порошенку використовувати свій світлий лик: мережа бурхливо відреагувала на нову рекламу чинного президента

Скріншот (facebook.com/garik.korogodskiy)

Раніше ми писали про те, що скандальний нардеп Барна напав на соратника Зеленського на одному з телеканалів.

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