Путін дозволив Порошенку використовувати свій світлий лик: мережа бурхливо відреагувала на нову рекламу чинного президента

Білборд з рекламою Порошенка (фото: соцмережі)

Білборди з Порошенком і Путіним викликали бурхливу реакцію в мережі

Напередодні другого туру виборів президента України у соціальних мережах обговорюють білборди з рекламою Петра Порошенка, на яких він дивиться на Володимира Путіна. З такою ж фотографією на першій сторінці вийшла газета. У вихідних даних вказано, що її замовником є Петро Порошенко.

Очевидно, у штабі діючого гаранта таким чином продовжують просувати меседж про те, що Володимир Зеленський, з яким Порошенко зустрінеться у другому турі виборів 21 квітня, нібито є "агентом Кремля". Експерти і блогери побачили в агітпродукції одразу кілька порушень українського законодавства.

Газета з рекламою Порошенка (фото: соцмережі)

Так, згідно із законом "Про рекламу" (ст. 8), в таких матеріалах заборонено використовувати зображення людини без її письмової згоди.

"Виходить, що або Путін щедро дозволив використовувати свій "світлий лик", або реклама – незаконна? Навіть не знаю, який варіант краще. Хоча, думаю, заперечувати в Кремлі не стали б. Що ще є кращим індикатором того, що ми досі розглядаємо себе периферією "царства московитів"? Я навіть не знаю, що це: демонстративне ігнорування правил або спроба "красивого зливу"?" – написав у Facebook політолог Петро Олещук.

Скріншот (facebook.com/Петро Олещук)

У свою чергу співзасновник Quantum Future Lab Денис Семенов відзначає, що реклама також є порушенням закону "Про вибори президента України", 64-я стаття якого забороняє агітацію за кандидата іноземними громадянами.

"Цілком можливо, порушення тут немає і громадянину РФ Путіну В. В. якимось чином вже надано українське громадянство? Я вже не кажу про те, що це введення виборця в оману з приводу того, хто є кандидатами в президенти, які вийшли у другий тур", – вважає Семенов.

Борди з зображенням Порошенко і Путіна і підписом "21 квітня. Вирішальний вибір" помітили і в Харкові. Фотографії виклав у соцмережу екс-заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов. При цьому він підкреслив, що напередодні Петро Порошенко заявив, що не вважає Зеленського агентом Путіна. Поява цієї реклами суперечить словам президента.

Білборд з рекламою Порошенко (фото: соцмережі)

"Вчора Петро Олексійович Порошенко в ефірі ICTV сказав прямо:

"Зеленський – не агент Путіна" і "Зеленський – не наркоман". Я теж задумався. Подумав, що Порошенко почав "зшивати" Україну. Але настав новий день в Харкові. І я знову не вірю! Думай... те!" – написав він.

Скріншот (facebook.com/sapronov.yuri)

Фото зі сторінки Сапронова опублікував відомий київський бізнесмен Гарік Корогодський.

"Простота гірша за крадіжку. Соромно якось", – зазначив він.

"У нас Путіна рекламує Порошенко? Ущипніть", – написав у коментарях користувач Григорій Колодяжний.

Скріншот (facebook.com/garik.korogodskiy)

Раніше ми писали про те, що скандальний нардеп Барна напав на соратника Зеленського на одному з телеканалів.