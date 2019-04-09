Путин разрешил Порошенко использовать свой светлый лик: сеть бурно отреагировала на новую рекламу действующего президента

Билборд с рекламой Порошенко (фото: соцсети)

Билборды с Порошенко и Путиным вызвали бурную реакцию в сети

В канун второго тура выборов президента Украины в социальных сетях обсуждают билборды с рекламой Петра Порошенко, на которых он смотрит на Владимира Путина. С такой же фотографией на первой странице вышла и газета. В исходящих данных указано, что ее заказчиком является Петр Порошенко.

Очевидно, в штабе действующего гаранта таким образом продолжают продвигать месседж о том, что Владимир Зеленский, с которым Порошенко встретится во втором туре выборов 21 апреля, якобы является "агентом Кремля". Эксперты и блогеры увидели в агитпродукции сразу несколько нарушений украинского законодательства.

Газета с рекламой Порошенко (фото: соцсети)

Так, согласно закону "О рекламе" (ст. 8), в таких материалах запрещено использовать изображение человека без его письменного согласия.

"Получается, что или Путин щедро разрешил использовать свой "светлый лик", или реклама – незаконна? Даже не знаю, какой вариант лучше. Хотя, думаю, возражать в Кремле не стали бы. Что еще является лучшим индикатором того, что мы до сих пор рассматриваем себя периферией "царства московитов"? Я даже не знаю, что это: демонстративное игнорирование правил или попытка "красивого слива"?" – написал в Facebook политолог Петр Олещук.

Скриншот (facebook.com/Петро Олещук)

В свою очередь сооснователь Quantum Future Lab Денис Семенов отмечает, что реклама также является нарушением закона "О выборах президента Украины", 64-я статья которого запрещает агитацию за кандидата иностранными гражданами.

"Вполне возможно, нарушения тут нет и гражданину РФ Путину В. В. каким-то образом уже предоставлено украинское гражданство? Я уже не говорю о том, что это введение избирателя в заблуждение по поводу того, кто является кандидатами в президенты, вышедшими во второй тур", – считает Семенов.

Борды с изображением Порошенко и Путина и подписью "21 квітня. Вирішальний вибір" заметили и в Харькове. Фотографии выложил в соцсеть экс-заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Юрий Сапронов. При этом он подчеркнул, что накануне Петр Порошенко заявил, что не считает Зеленского агентом Путина. Появление этой рекламы противоречит словам президента.

Билборд с рекламой Порошенко (фото: соцсети)

"Вчера Пётр Алексеевич Порошенко в эфире на ICTV сказал прямо:

"Зеленский – не агент Путина" и "Зеленский – не наркоман". Я тоже задумался. Подумал, что Порошенко начал "сшивать" Украину. Но наступил новый день в Харькове. И я снова не верю! Думай... те!" – написал он.

Скриншот (facebook.com/sapronov.yuri)

Фото со странички Сапронова опубликовал известный киевский бизнесмен Гарик Корогодский.

"Простота хуже воровства. Стыдно как-то", – отметил он.

"У нас Путина рекламирует Порошенко? Ущипните", – написал в комментариях пользователь Григорий Колодяжный.

Скриншот (facebook.com/garik.korogodskiy)

Ранее мы писали о том, что скандальный нардеп Барна напал на соратника Зеленского на одном из телеканалов.