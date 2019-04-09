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Путин разрешил Порошенко использовать свой светлый лик: сеть бурно отреагировала на новую рекламу действующего президента

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 14:14
Путин разрешил Порошенко использовать свой светлый лик: сеть бурно отреагировала на новую рекламу действующего президента
Билборд с рекламой Порошенко (фото: соцсети)

Билборды с Порошенко и Путиным вызвали бурную реакцию в сети

В канун второго тура выборов президента Украины в социальных сетях обсуждают билборды с рекламой Петра Порошенко, на которых он смотрит на Владимира Путина. С такой же фотографией на первой странице вышла и газета. В исходящих данных указано, что ее заказчиком является Петр Порошенко.

Очевидно, в штабе действующего гаранта таким образом продолжают продвигать месседж о том, что Владимир Зеленский, с которым Порошенко встретится во втором туре выборов 21 апреля, якобы является "агентом Кремля". Эксперты и блогеры увидели в агитпродукции сразу несколько нарушений украинского законодательства.

Путин разрешил Порошенко использовать свой светлый лик: сеть бурно отреагировала на новую рекламу действующего президента

Газета с рекламой Порошенко (фото: соцсети)

Так, согласно закону "О рекламе" (ст. 8), в таких материалах запрещено использовать изображение человека без его письменного согласия.

"Получается, что или Путин щедро разрешил использовать свой "светлый лик", или реклама – незаконна? Даже не знаю, какой вариант лучше. Хотя, думаю, возражать в Кремле не стали бы. Что еще является лучшим индикатором того, что мы до сих пор рассматриваем себя периферией "царства московитов"? Я даже не знаю, что это: демонстративное игнорирование правил или попытка "красивого слива"?" – написал в Facebook политолог Петр Олещук.

Путин разрешил Порошенко использовать свой светлый лик: сеть бурно отреагировала на новую рекламу действующего президента

Скриншот (facebook.com/Петро Олещук)

В свою очередь сооснователь Quantum Future Lab Денис Семенов отмечает, что реклама также является нарушением закона "О выборах президента Украины", 64-я статья которого запрещает агитацию за кандидата иностранными гражданами.

"Вполне возможно, нарушения тут нет и гражданину РФ Путину В. В. каким-то образом уже предоставлено украинское гражданство? Я уже не говорю о том, что это введение избирателя в заблуждение по поводу того, кто является кандидатами в президенты, вышедшими во второй тур", – считает Семенов.

Борды с изображением Порошенко и Путина и подписью "21 квітня. Вирішальний вибір" заметили и в Харькове. Фотографии выложил в соцсеть экс-заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Юрий Сапронов. При этом он подчеркнул, что накануне Петр Порошенко заявил, что не считает Зеленского агентом Путина. Появление этой рекламы противоречит словам президента. 

Путин разрешил Порошенко использовать свой светлый лик: сеть бурно отреагировала на новую рекламу действующего президента

Билборд с рекламой Порошенко (фото: соцсети)

"Вчера Пётр Алексеевич Порошенко в эфире на ICTV сказал прямо:
"Зеленский – не агент Путина" и "Зеленский – не наркоман". Я тоже задумался. Подумал, что Порошенко начал "сшивать" Украину. Но наступил новый день в Харькове. И я снова не верю! Думай... те!" – написал он.

Путин разрешил Порошенко использовать свой светлый лик: сеть бурно отреагировала на новую рекламу действующего президента

Скриншот (facebook.com/sapronov.yuri)

Фото со странички Сапронова опубликовал известный киевский бизнесмен Гарик Корогодский.

"Простота хуже воровства. Стыдно как-то", – отметил он.

"У нас Путина рекламирует Порошенко? Ущипните", – написал в комментариях пользователь Григорий Колодяжный.

Путин разрешил Порошенко использовать свой светлый лик: сеть бурно отреагировала на новую рекламу действующего президента

Скриншот (facebook.com/garik.korogodskiy)

Ранее мы писали о том, что скандальный нардеп Барна напал на соратника Зеленского на одном из телеканалов.

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