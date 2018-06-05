Путіна розлютили слова австрійського журналіста про Україну

Президента РФ звинуватили в захопленні півострова

Австрійський журналіст розлютив Володимира Путіна словами про Україну. Про це йшлося в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF.

Журналіст, який проводив інтерв'ю не погодився з позицією президента РФ, які відкинув всі звинувачення в неконституційне захоплення українського півострова Крим.

Володимир Путін заявив, що "в Україні стався збройний антиконституційний переворот і захоплення влади", і саме тому, за його словами, РФ збільшила кількість військовослужбовців в Криму.

"Крим отримав незалежність не в результаті вторгнення російських військ, а в результаті волевиявлення кримчан на відкритому референдумі", — сказав він.

Журналіст заперечив Путіну і сказав, що референдум був антиконституційним, адже не відповідав українському законодавству і немає нікого, хто визнав би це голосування".

На думку президента РФ, ці доводи непереконливі.

Раніше журналіст розповів, коли Росію чекає повний крах.

"Він захопив Крим, захопила і утримує частину Східної України. Санкції, звичайно, впливають, але вони дуже малі в порівнянні з загальним обсягом економіки і порівняно з тими грошима, які країни Європейського союзу віддають за газ і нафту. Ці санкції спрощено виглядають так: на тобі 100 грн, а гривню я собі залишу, покараю тебе", - каже Айдер.

Термінова новина за 4 червня