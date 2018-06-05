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Интервью

Путина разозлили слова австрийского журналиста об Украине

STYLERLIFE        05.06.2018 - 08:39
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президента РФ обвинили в захвате полуострова

Австрийский журналист разозлил Владимира Путина словами об Украине. Об этом шла речь в интервью австрийскому телеканалу ORF

Журналист, который проводил интервью не согласился с позицией президента РФ, которые отверг все обвинения в неконституционном захвате украинского полуострова Крым.

Владимир Путин заявил, "в Украине произошел вооруженный антиконституционный переворот и захват власти", и именно поэтому, по его словам, РФ увеличила число военнослужащих в Крыму.

"Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме", — сказал он.

Журналист возразил Путину и сказал, что референдум был антиконституционным, ведь не соответствовал украинскому законодательству и нет никого, "кто признал бы это голосование".

По мнению президента РФ, эти доводы неубедительные.

Ранее журналист рассказал, когда Россию ожидает полный крах.

"Он захватил Крым, захватил и удерживает часть Восточной Украины. Санкции, конечно, влияют, но они очень малы по сравнению с общим объемом экономики и по сравнению с теми деньгами, которые страны Европейского союза отдают за газ и нефть. Эти санкции упрощенно выглядят так: на тебе 100 грн, а гривну я себе оставлю, накажу тебя", - говорит Айдер.

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Теги: Владимир Путин
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