П'яна за кермом: відома скандальна блогер влаштувала ДТП у Харкові (фото)

Водій була у стані алкогольного сп'яніння

Відомий блогер з Харкова Ганна Крівуц знову опинилася в центрі скандалу. У середу, 20 червня, ввечері поліцейським надійшов виклик про ДТП за участі Lexus і Chevrolet Lacetti. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харкова, передає "057.ua".

Аварія сталася на вулиці Шевченка, 327.

"О 21:30 водій авто Lexus не переконалася у безпеці руху і не дотрималась безпечного інтервалу, внаслідок чого врізалася в Chevrolet. В результаті аварії ніхто не постраждав", - розповіли в поліції.

Фото: Аварія (057.ua)

Фото: Аварія (057.ua)

За кермом Lexus була скандальна блогер Ганна Крівуц, більш відома під псевдонімом Danger Ann. Дівчина стала відома завдяки своїм відео, в яких скандалить з патрульними поліцейськими.

Раніше повідомлялося, що блогера з Харкова оштрафували на 1,75 млн грн за нелегальне авто на єврономерах.

Хайп-таксі #18: ваше ставлення до "євробляхам" (відео: РБК-Україна)