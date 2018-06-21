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П'яна за кермом: відома скандальна блогер влаштувала ДТП у Харкові (фото)

STYLERLIFE        21.06.2018 - 15:18
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Водій була у стані алкогольного сп'яніння

Відомий блогер з Харкова Ганна Крівуц знову опинилася в центрі скандалу. У середу, 20 червня, ввечері поліцейським надійшов виклик про ДТП за участі Lexus і Chevrolet Lacetti. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харкова, передає "057.ua".

Аварія сталася на вулиці Шевченка, 327.

"О 21:30 водій авто Lexus не переконалася у безпеці руху і не дотрималась безпечного інтервалу, внаслідок чого врізалася в Chevrolet. В результаті аварії ніхто не постраждав", - розповіли в поліції.

Фото: Аварія (057.ua)

 

Фото: Аварія (057.ua)

За кермом Lexus була скандальна блогер Ганна Крівуц, більш відома під псевдонімом Danger Ann. Дівчина стала відома завдяки своїм відео, в яких скандалить з патрульними поліцейськими.

Раніше повідомлялося, що блогера з Харкова оштрафували на 1,75 млн грн за нелегальне авто на єврономерах.

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Теги: авария, ДТП, харьков, блогер
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