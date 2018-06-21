Пьяная за рулем: известный скандальный блогер устроила ДТП в Харькове (фото)

Водитель была в состоянии алкогольного опьянения

Известный блогер из Харькова Анна Кривуц снова оказалась в центре скандала. В среду, 20 июня, вечером полицейским поступил вызов о ДТП с участием Lexus и Chevrolet Lacetti. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, передает "057.ua".

Авария произошла на улице Шевченко, 327.

"В 21:30 водитель авто Lexus не убедилась в безопасности движения и не придерживалась безопасного интервала, в результате чего врезалась в Chevrolet. В результате аварии никто не пострадал", - рассказали в полиции.

Фото: Авария (057.ua)

Фото: Авария (057.ua)

За рулем Lexus была скандальная блогер Анна Кривуц, более известная под псевдонимом Danger Ann. Девушка стала известна благодаря своим видео, в которых скандалит с патрульными полицейскими.

Ранее сообщалось, что блогера из Харькова оштрафовали на 1,75 млн грн за нелегальное авто на еврономерах.

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