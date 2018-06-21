Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пьяная за рулем: известный скандальный блогер устроила ДТП в Харькове (фото)

STYLERLIFE        21.06.2018 - 15:18
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Водитель была в состоянии алкогольного опьянения

Известный блогер из Харькова Анна Кривуц снова оказалась в центре скандала. В среду, 20 июня, вечером полицейским поступил вызов о ДТП с участием Lexus и Chevrolet Lacetti. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, передает "057.ua".

Авария произошла на улице Шевченко, 327.

"В 21:30 водитель авто Lexus не убедилась в безопасности движения и не придерживалась безопасного интервала, в результате чего врезалась в Chevrolet. В результате аварии никто не пострадал", - рассказали в полиции.

Фото: Авария (057.ua)

 

Фото: Авария (057.ua)

За рулем Lexus была скандальная блогер Анна Кривуц, более известная под псевдонимом Danger Ann. Девушка стала известна благодаря своим видео, в которых скандалит с патрульными полицейскими.

Ранее сообщалось, что блогера из Харькова оштрафовали на 1,75 млн грн за нелегальное авто на еврономерах.

Хайп-такси #18: ваше отношение к "евробляхам" (видео: РБК-Украина)

"Вез пиво и надышался парами": полиция не хотела оформлять ДТП с пьяным водителем фуры (видео) На Буковине очевидцы хотели линчевать водителя, который насмерть сбил подростка (видео)
Теги: авария, ДТП, харьков, блогер
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь