У п'яти українців підозрюють коронавірус: що відомо про їх стан

Коронавірус з китайської провінції Ухань продовжує забирати життя людей по всьому світу. Станом на 11 лютого, від страшної хвороби померло 1016 осіб. В Україні зараз у п'яти пацієнтів запідозрили небезпечний китайський вірус, який викликає важку пневмонію. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час брифінгу. З цими пацієнтами медики постійно підтримують зв'язок.

Йдеться про трьох громадян, які повернулися з Китаю і звернулися за медичною допомогою, а також про двох громадян, які були з ними в контакті.

"На сьогодні у нас є постійний моніторинг осіб, які повертаються з Китаю. Ми тримаємо з ними постійний телефонний зв'язок, вони знають симптоми, куди треба звертатися. Зараз є три людини, які звернулися за допомогою. У них і ще двох контактних осіб взяті матеріали для обстеження та дослідження. Таким чином, є 5 осіб, яких ми перевіряємо на коронавірус", – зазначила Скалецька.

Скалецька також підкреслила, що в даний час в Україні немає дефіциту захисних масок.

Як раніше ми писали, число українців, заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, може зрости. Про це на брифінгу заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин.

За його словами, сьогодні Моз Японії підтвердив 135 випадків коронавирусной інфекції, однак поки завершено тестування 439 пасажирів і членів екіпажу.