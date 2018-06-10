Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)

Трагедія сталася пізно вночі

У ніч на 10 червня в дніпровському ресторані "Старгород" загинула відвідувачка, яка намагалася зробити селфі. Про це повідомляє "Інформатор".

Так, за інформацією свідків події, молода дівчина намагалася зробити селфі, сидячи при цьому на поручнях у ресторані. Але потім щось пішло не так, і вона з них впала, невдало пошкодивши шийний відділ хребта.

На місце інциденту оперативно прибула карета швидкої, проте лікарям довелося констатувати загибель дівчини. Пізніше в ресторан прибула слідчо-оперативна служба. Зараз з'ясовуються всі обставини трагедії.

У той же час співробітники ресторану відмовилися як-небудь коментувати ситуацію. Керівництво закладу тимчасово не виходить на зв'язок.

Фото: у Дніпрі загинула девука (dp.informator.ua)

Нагадаємо, в місті Ізюм під Харковом в суботу, 9 червня 2018 року, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю авто поліції, в результаті аварії одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"В Харківській області поліцейські з'ясовують обставини ДТП за участю службового транспорту. В результаті аварії загинув 25-річний чоловік, двоє учасників дорожньо-транспортної пригоди у важкому стані госпіталізовані в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 25-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем Ізюмського відділу поліції. В результаті аварії загинув водій BMW, а його 24 і 25-річні пасажири госпіталізовані.

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