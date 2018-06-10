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Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)

STYLERLIFE        10.06.2018 - 13:50
Фото: селфи (pxhere.com)
Фото: селфи (pxhere.com)

Трагедия произошла глубокой ночью

В ночь на 10 июня в днепровском ресторане "Старгород" погибла посетительница, которая пыталась сделать селфи. Об этом сообщает "Информатор".

Так, по информации свидетелей происшествия, молодая девушка пыталась сделать селфи, сидя при этом на перилах в ресторане. Но потом что-то пошло не так, и она с них упала, неудачно повредив шейный отдел позвоночника.

На место инцидента оперативно прибыла карета "скорой", однако врачам пришлось констатировать гибель девушки. Позже в ресторан прибыла следственно-оперативная служба. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

В то же время сотрудники ресторана отказались как-либо комментировать ситуацию. Руководство заведения временно не выходит на связь.

Фото: в Днепре погибла девука (dp.informator.ua)

Напомним, в городе Изюм под Харьковом в субботу, 9 июня 2018 года, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием авто полиции, в результате аварии один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В Харьковской области полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием служебного транспорта. В результате аварии погиб 25-летний мужчина, двое участников дорожно-транспортного происшествия в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 25-летний водитель BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Изюмского отдела полиции. В результате аварии погиб водитель BMW, а его 24 и 25-летние пассажиры госпитализированы.

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Теги: Днепр, ресторан, селфи
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