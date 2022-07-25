Робота з проживанням: яку роботу пропонують українцям та скільки платять

Попри війну та усі незгоди країна продовжує жити й людям, як ніколи потрібні ресурси для життя. Багато українців втратили роботу та домівки, тому ми зібрали найкращі вакансії з проживанням.
За яку роботу з проживанням платять найбільше - читайте у нашому матеріалі Styler далі.
Серед вакансій, розміщених на сайті Державного центру зайнятості найбільші заробітні оклади чекають на:
У порівнянні зі звичайними вакансіями, за роботу з необхідністю проживання, платять більше, ніж за ту саму роботу позмінного варіанту праці. Даний список був складений з оголошень за останні 2 місяці.
Раніше найпоширенішими вакансіями з проживанням були оголошення для представників готельного та ресторанного бізнесу та домашнього персоналу. З початку війни тенденція змінилась й на перші місця роботи з проживанням вийшли вакансії у сферах:
Тож навіть під час війни, можна знайти роботу. Приходьте до Державних центрів зайнятості та неодмінно отримайте роботу або ж виплати по безробіттю.
Раніше ми писали, за яку роботу українцям платять найменше.
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