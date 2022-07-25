Робота з проживанням: яку роботу пропонують українцям та скільки платять

За яку роботу з проживанням платять найбільше

Серед вакансій, розміщених на сайті Державного центру зайнятості найбільші заробітні оклади чекають на:

трактористів на лісогосподарстві - 25 000 гривень

спеціалістів з ремонту гірничих виробок - 21 000 гривень

спеціалістів з обробки курятини - 20 000 гривень

лікарів-психіатрів - 20 000 гривень

електрослюсарів гірничого устаткування - 20 000 гривень

лікарів-педіатрів - 20 500 гривень

операторів зі штучного осіменіння тварин - 18 000 гривень

завідувачів кафедри - 18 000 гривень

котельників - 17600 гривень

професорів вищих закладів освіти - 17 000 гривень

слюсарів з ремонту систем вентиляції - 16 500 гривень

викладачів вищих закладів освіти - 15 000 гривень

токарів - 15 000 гривень

електрозварювальників - 15 000 гривень

операторів на фермі - 15 000 гривень

робітників сільськогосподарського виробництва - 15 000 гривень

машиністів екскаваторів - 14 800 гривень

кухарів - 14 800 гривень

водіїв маніпулятора - 13 000 гривень

швачок - 12 000 гривень

У порівнянні зі звичайними вакансіями, за роботу з необхідністю проживання, платять більше, ніж за ту саму роботу позмінного варіанту праці. Даний список був складений з оголошень за останні 2 місяці.

Популярні вакансії з проживанням

Раніше найпоширенішими вакансіями з проживанням були оголошення для представників готельного та ресторанного бізнесу та домашнього персоналу. З початку війни тенденція змінилась й на перші місця роботи з проживанням вийшли вакансії у сферах:

транспортування

будівництва

виробництва

охорони

волонтерства

медицини

садівництва

освіти

Тож навіть під час війни, можна знайти роботу. Приходьте до Державних центрів зайнятості та неодмінно отримайте роботу або ж виплати по безробіттю.