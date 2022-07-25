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Работа с проживанием: какую работу предлагают украинцам и сколько платят

Выработка бронежилетов на предприятии (фото: GettyImages)
Автор: Никита Мельников

Несмотря на войну и все напасти страна продолжает жить и людям, как никогда нужны ресурсы для жизни. Многие украинцы потеряли работу и дома, поэтому мы собрали лучшие вакансии с проживанием.

За какую работу с проживанием платят больше всего - читайте в нашем материале Styler далее.

За какую работу с проживанием платят больше всего

Среди вакансий, размещенных на сайте Государственного центра занятости наибольшие заработные оклады ждут:

  • трактористов на лесохозяйстве - 25 000 гривен
  • специалистов по ремонту горных выработок - 21 000 гривен
  • специалистов по обработке курятины - 20 000 гривен
  • врачей-психиатров - 20 000 гривен
  • электрослесарей горного оборудования - 20 000 гривен
  • врачей-педиатров - 20 500 гривен
  • операторов по искусственному осеменению животных - 18 000 гривен
  • заведующих кафедрой - 18 000 гривен
  • котельников - 17600 гривен
  • профессоров высших учебных заведений - 17 000 гривен
  • слесарей по ремонту систем вентиляции - 16 500 гривен
  • преподавателей высших учебных заведений - 15 000 гривен
  • токарей - 15 000 гривен
  • электросварщиков - 15 000 гривен
  • операторов на ферме - 15 000 гривен
  • рабочих сельскохозяйственного производства - 15 000 гривен
  • машинистов экскаваторов - 14 800 гривен
  • поваров - 14 800 гривен
  • водителей манипулятора - 13 000 гривен
  • швей - 12 000 гривен

В сравнении с обычными вакансиями, за работу с необходимостью проживания, платят больше, чем за ту же работу посменного варианта труда. Данный список был составлен из объявлений за последние 2 месяца.

Популярные вакансии с проживанием

Ранее самыми распространенными вакансиями с проживанием были объявления для представителей гостиничного и ресторанного бизнеса и домашнего персонала. С начала войны тенденция изменилась и на первые места работы с проживанием вышли вакансии в сферах:

  • транспортировки
  • строительства
  • производства
  • охраны
  • волонтерства
  • медицины
  • садоводства
  • образования

Поэтому даже во время войны, можно найти работу. Приходите в государственные центры занятости и непременно получите работу или же выплаты по безработице.

Ранее мы писали, за какую работу украинцам платят меньше.

Также читайте, как зарабатывать до 1 000 долларов без высшего образования.

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