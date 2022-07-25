Работа с проживанием: какую работу предлагают украинцам и сколько платят

Несмотря на войну и все напасти страна продолжает жить и людям, как никогда нужны ресурсы для жизни. Многие украинцы потеряли работу и дома, поэтому мы собрали лучшие вакансии с проживанием.
За какую работу с проживанием платят больше всего - читайте в нашем материале Styler далее.
Среди вакансий, размещенных на сайте Государственного центра занятости наибольшие заработные оклады ждут:
В сравнении с обычными вакансиями, за работу с необходимостью проживания, платят больше, чем за ту же работу посменного варианта труда. Данный список был составлен из объявлений за последние 2 месяца.
Ранее самыми распространенными вакансиями с проживанием были объявления для представителей гостиничного и ресторанного бизнеса и домашнего персонала. С начала войны тенденция изменилась и на первые места работы с проживанием вышли вакансии в сферах:
Поэтому даже во время войны, можно найти работу. Приходите в государственные центры занятости и непременно получите работу или же выплаты по безработице.
Ранее мы писали, за какую работу украинцам платят меньше.
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