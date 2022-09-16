Робота прямо зараз: які з/п пропонують українцям без досвіду роботи

За даними опитування OLX Робота, за період війни вже 22% українців змінили основну професію, а 49% готові змінити свій профіль роботи.

Де зараз шукають роботу українці

Основними способами пошуку вакансій є онлайн-платформи – у 60% опитаних, допомагають знайомі – 20%, і лише 5% українців зверталися до служби зайнятості.

При цьому найважливішим фактором у виборі нової професії став рівень зарплати. А також можливість брати додаткові зміни, щоби заробити більше грошей.

Кого зараз шукають роботодавці

Найбільше вакансій зараз на працівників роздрібної торгівлі, продажу та закупівлі. У сфері транспортної логістики - склади та доставка. А також робота на виробництві – робітничі спеціальності.

Яку зарплатню пропонують за роботу без досвіду

У середньому претенденти хочуть отримувати зарплату у розмірі від 10 до 20 тисяч гривень. У зазначених вище категоріях роботодавці готові наймати робітників без досвіду на зарплати в діапазоні від 9 до 28 тисяч гривень.

Середня заробітна плата у сфері роздрібної торгівлі/продажу/закупівлі - від 10 до 15,5 тисяч гривень

У сфері логістика/склад/доставка найбільше вакансій для водіїв та таксистів. Водіям таксі пропонують зарплатню 25 тисяч гривень, а от далекобійникам - у середньому 44 тисячі гривень.

Найбільший попит у сфері виробництво/робочі спеціальності на швачок. Працівникам без досвіду роботи готові платити від 13,5 тисяч гривень.