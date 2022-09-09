ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названа найпопулярніша професія в Україні: за місяць попит зріс на 52 відсотки

Новость на русском →
П'ятниця 09 вересня 2022 09:21
Названа найпопулярніша професія в Україні: за місяць попит зріс на 52 відсотки Фото: Названа найпопулярніша професія в Україні (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні ринок праці значно пожвавився і з'явилося набагато більше вакансій. Як відзначають експерти, приріст склав 20%, а вакансії стали більш якісними.

Західні області країни повністю відновилися після початку повномасштабної війни та найбільше зростання спостерігається в категорії "Роздрібна торгівля".

Яка професія зараз стала найпопулярнішою - читайте в матеріалі нижче.

За даними порталу Work.ua, у серпні п'ятірка лідируючих областей за кількістю вакансій не змінилася, але в кожній з них спостерігалося істотне зростання.

У Київській області - на 27%

У Львівській області - на 17%

У Дніпропетровській - на 15%

В Одеській - на 26%

В Івано-Франківській - на 24%

Також до списку регіонів з найбільшим зростанням вакансій додалося ще кілька областей: Сумська, Житомирська та Полтавська.

У Львівській та Івано-Франківській областях зростання кількості вакансій досягло майже довоєнних показників. У центральних областях та на півдні ринок праці відновився майже на третину від довоєнних показників.

Названа найпопулярніша професія в Україні: за місяць попит зріс на 52 відсоткиКого зараз шукають в Україні

У топ-5 популярних професій потрапили:

  • Продавец-консультант
  • Кухар
  • Водій
  • Менеджер з продажу
  • Бухгалтер

Варто зазначити, що вакансій для продавців стало значно більше - на 52%.

Названа найпопулярніша професія в Україні: за місяць попит зріс на 52 відсоткиТакож в лідери вибилися вакансії в таких категоріях:

  • Роздрібна торгівля
  • Освіта та наука
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм
  • Страхування
  • Сфера обслуговування

Де зараз стало більше претендентів

Найбільше нових резюме розмістили жителі Київської області. Понад 10 тисяч українців шукають роботу віддалено. Також багато резюме в серпні з'явилося в Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях.

Найчастіше шукають роботу продавця-консультанта, менеджера з продажу, адміністратора, водія або бармена.

Названа найпопулярніша професія в Україні: за місяць попит зріс на 52 відсоткиКрім того, експерти відзначають, що конкуренція в серпні серед претендентів знизилася майже у два рази. Найменше конкуренції в Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Житомирській областях.

Найпопулярніші вакансії

  • Обробник фото
  • Адміністратор салону краси
  • Верстальник
  • Асистент вебдизайнера
  • Адміністратор офісу

До речі, раніше ми писали про те, на які вакансії в Україні зараз беруть без досвіду роботи.

А ще розповідали про те, на які вакансії зараз найбільша конкуренція в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
поиск работы работа в Украине
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя