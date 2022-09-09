Названа самая популярная профессия в Украине: за месяц спрос вырос на 52 процента
В Украине рынок труда значительно оживился и появилось намного больше вакансий. Как отмечают эксперты, прирост составил 20%, а вакансии стали более качественными.
Западные области страны полностью восстановились после начала полномасштабной войны и самый большой рост наблюдается в категории "Розничная торговля".
Какая профессия сейчас стала самой популярной - читайте в материале ниже.
По данным портала Work.ua, в августе пятерка лидирующих областей по количеству вакансий не изменилась, но в каждой из них наблюдался существенный рост.
В Киевской области - на 27%
Во Львовской области - на 17%
В Днепропетровской - на 15%
В Одесской - на 26%
В Ивано-Франковской - на 24%
Также в список регионов с самым большим ростом вакансий добавилось еще несколько областей: Сумская, Житомирская и Полтавская.
Во Львовской и Ивано-Франковской областях рост количества вакансий достиг почти довоенных показателей. В центральных областях и на юге рынок труда восстановился почти на треть от довоенных показателей.
Кого сейчас ищут в Украине
В топ-5 популярных профессий попали:
- Продавец-консультант
- Повар
- Водитель
- Менеджер по продажам
- Бухгалтер
Стоит отметить, что вакансий для продавцов стало значительно больше - на 52%.
Также в лидеры выбились вакансии в таких категориях:
- Розничная торговля
- Образование и наука
- Гостинично-ресторанный бизнес, туризм
- Страхование
- Сфера обслуживания
Где сейчас стало больше соискателей
Больше всего новых резюме разместили жители Киевской области. Более 10 тысяч украинцев ищут работу удаленно. Также много резюме в августе появилось в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.
Чаще всего ищут работу продавца-консультанта, менеджера по продажам, администратора, водителя или бармена.
Кроме того, эксперты отмечают, что конкуренция в августе среди соискателей снизилась почти в два раза. Меньше всего конкуренции в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Черкасской и Житомирской областях.
Самые популярные вакансии
- Обработчик фото
- Администратор салона красоты
- Верстальщик
- Ассистент веб-дизайнера
- Администратор офиса
Кстати, ранее мы писали о том, на какие вакансии в Украине сейчас берут без опыта работы.
А еще рассказывали о том, на какие вакансии сейчас самая большая конкуренция в Украине.