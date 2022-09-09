Названа самая популярная профессия в Украине: за месяц спрос вырос на 52 процента

Западные области страны полностью восстановились после начала полномасштабной войны и самый большой рост наблюдается в категории "Розничная торговля".

В Украине рынок труда значительно оживился и появилось намного больше вакансий. Как отмечают эксперты, прирост составил 20%, а вакансии стали более качественными.

Какая профессия сейчас стала самой популярной - читайте в материале ниже.

По данным портала Work.ua, в августе пятерка лидирующих областей по количеству вакансий не изменилась, но в каждой из них наблюдался существенный рост.

В Киевской области - на 27%

Во Львовской области - на 17%

В Днепропетровской - на 15%

В Одесской - на 26%

В Ивано-Франковской - на 24%

Также в список регионов с самым большим ростом вакансий добавилось еще несколько областей: Сумская, Житомирская и Полтавская.

Во Львовской и Ивано-Франковской областях рост количества вакансий достиг почти довоенных показателей. В центральных областях и на юге рынок труда восстановился почти на треть от довоенных показателей.

Кого сейчас ищут в Украине

В топ-5 популярных профессий попали:

Продавец-консультант

Повар

Водитель

Менеджер по продажам

Бухгалтер

Стоит отметить, что вакансий для продавцов стало значительно больше - на 52%.

Также в лидеры выбились вакансии в таких категориях:

Розничная торговля

Образование и наука

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм

Страхование

Сфера обслуживания

Где сейчас стало больше соискателей

Больше всего новых резюме разместили жители Киевской области. Более 10 тысяч украинцев ищут работу удаленно. Также много резюме в августе появилось в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.

Чаще всего ищут работу продавца-консультанта, менеджера по продажам, администратора, водителя или бармена.

Кроме того, эксперты отмечают, что конкуренция в августе среди соискателей снизилась почти в два раза. Меньше всего конкуренции в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Черкасской и Житомирской областях.

Самые популярные вакансии