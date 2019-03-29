Працюємо більше за європейців: розвіяли міф про велику кількість вихідних в Україні

Фото: Розвіяли міф про багато вихідних в Україні (РБК-Україна)

Вихідних в Україні менше, ніж у європейських країнах, але економіка у нас набагато слабша, кажуть експерти

Вихідні у квітні настануть вже скоро – цього місяця у українців тепер є можливість відпочивати чотири дні поспіль – з 27 по 30 квітня. Саме стільки вихідних рекомендував зробити Кабінет Міністрів України у зв’язку з тим, що 28 квітня українці святкуватимуть Великдень. В той же час один із вихідних днів доведеться відпрацювати у суботу 11 травня.

Багато хто каже про те, що українці й так забагато відпочивають, і забагато вихідних погано відображаються на економіці країни. Однак це тільки міф, і кількість державних вихідних не так сильно впливає на економіку, пише у своїй статті на Українській правді журналістка Юлія Поскробок.

Так, наприклад, німці працюють значно менше, ніж українці, але при цьому їм вдається будувати успішну економіку.

Фото: У квітні в Україні буде чотири вихідних дні підряд (pixabay.com)

По-перше, вихідних в Україні менше, ніж у світі. Наприклад, в Ірані та Камбоджі – 27 оплачуваних державою вихідних днів. До того ж, перенесення свят не збільшує кількість вихідних. За словами економіста Бориса Кушнірука, коли переносять робочий день на інший тиждень, то режим праці буде більш ефективним.

До того ж, певна кількість вихідних днів на економічний розвиток не впливає. Навіть навпаки: у пострадянських країнах, де працюють більше, економіки слабші. В той час як у країнах ЄС, де працюють менше, економіки сильніші.

Наприклад, кількість робочих годин за один тиждень у різних країнах варіюється від 29-ти у Нідерландах до 48-ми в Туреччині та Колумбії. До речі, на карті також видно, що українці працюють найбільше серед європейців за кількість робочих годин. Схожа тенденція є і у інших пострадянських країн.

Фото: В Україні, як виявилося, більше робочих годин, ніж в європейських країнах (Юлія Поскробок/УП)

Також невідомо, який ефект має насправді більша кількість вихідних. З одного боку, коли держпідприємства не працюють, то це зменшує надходження в державний бюджет. А з іншого, саме у святковий час українці більше витрачають: купують різноманітні продукти та одяг, подорожують країною та за кордоном. Це загалом стимулює економіку, тому зараз важко оцінити, як кількість державних вихідних впливає на економіку країни, пише журналістка.

"Світова статистика доводить, що кількість державних вихідних не грає значної ролі для економіки країни. Ще важливіше не те, скільки люди працюють, а те, як вони це роблять. Німці працюють значно менше, ніж українці, але будують успішнішу економіку. Причин багато, та головні з них — автоматизація праці та вища її якість", - каже Юлія Поскробок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки вихідних буде в Україні у квітні 2019 року.

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