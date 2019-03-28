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Чому в квітні не можна одружуватися: прикмети і забобони

STYLERЖиття    28.03.2019 - 09:25
Чому в квітні не можна одружуватися: прикмети і забобони
Весілля в квітні (Колаж РБК-Україна)

Весілля в квітні 2019 - не найкраще рішення, вважають фахівці

На весілля в квітні є особливі прикмети, які багатьох закоханих лякають і змушують відкладати процес одруження як мінімум на місяць. Чому так?

Справа в тому, що з давніх часів наші предки вважали квітень неспокійним місяцем - погода у другий місяць весни часто мінлива і непередбачувана. Таким же може стати і ваш шлюб.

Пари, які скріплять свої відносини в квітні, з великою ймовірністю зазнають безліч хвилювань і турбот. Проте, необов'язково вони будуть мати негативний характер. В народі вважали також, що якщо молоді одружаться в квітні, то "горя і радості в житті буде порівну".

До речі, наші предки стверджували, що в квітні одружуються лише ті пари, де подружжя абсолютно щире в любові один до одного.

Місячний календар весіль на квітень 2019

Правильно вибрана дата вашого весілля, кажуть астрологи, може стати запорукою щасливого і міцною сімейного життя. Тому, призначаючи число одруження, важливо не тільки керуватися особистими відчуттями й емоціями, але і врахувати вплив місячного календаря весіль на той чи інший день.

Але вся проблема в тому, що в квітні цього року для щасливого шлюбу підійде лише дві дати - 7-е і 19-е. А от 4, 24 і 25 квітня навіть не думайте йти в РАЦС, адже місяць, що йде на спад, нічого доброго не віщує.

Як зберегти шлюб, укладений в квітні

Щоб уникнути негативного впливу квітня на ваші стосунки і шлюб, варто багато уваги приділяти почуттям - не давайте їм згаснути і вам вдасться зберегти кохання на все життя! Для цього різні експерти в області амурних справ часто рекомендують проводити вихідні разом де-небудь в романтичній обстановці і дивитися, як кажуть, не один на одного, а в один бік

До речі, наш еротичний гороскоп допоможе вам, жінки, підібрати ідеального партнера.

Раніше ми розповідали вам про те, скільки вихідних і робочих днів у квітні 2019.

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