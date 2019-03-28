Почему в апреле нельзя жениться: приметы и суеверия

Свадьба в апреле (Коллаж РБК-Украина)

Свадьба в апреле 2019 - не самое лучшее решение, считают специалисты

На свадьбу в апреле есть особенные приметы, которые многих влюбленных пугают и заставляют откладывать процесс бракосочетания как минимум на месяц. Почему так?

Дело в том, что с давних времен наши предки считали апрель неспокойным месяцем - погода во второй месяц весны часто переменчива и непредсказуема. Таким же может стать и ваш брак.

Пары, которые скрепят свои отношения в апреле, с большой вероятностью испытают множество волнений и забот. Однако, необязательно они будут иметь отрицательный характер. В народе считали также, что если молодые поженятся в апреле, то "горя и радости в жизни будет поровну".

К слову, наши предки утверждали, что в апреле женятся только те пары, где супруги совершенно искренни в любви друг к другу.

Лунный календарь свадеб на апрель 2019

Правильно выбранная дата вашей свадьбы, говорят астрологи, может стать залогом счастливой и крепкой семейной жизни. Поэтому, назначая число бракосочетания, важно не только руководствоваться личными предпочтениями, но и учесть влияние лунного календаря свадеб на тот или иной день.

Но вся проблема в том, что в апреле этого года для счастливого брака подойдет лишь две даты - 7-е и 19-е. А вот 4, 24 и 25 апреля даже не думайте идти в ЗАГС, ведь убывающая луна ничего хорошего не предвещает.

Как сохранить брак, заключенный в апреле

Чтобы избежать негативного влияния апреля на ваши отношения и брак, стоит много внимания уделять чувствам - не давайте им угаснуть и вам удастся сохранить любовь на всю жизнь! Для этого различные эксперты в области амурных дел рекомендуют часто проводить выходные вместе где-нибудь в романтической обстановке и смотреть, как говорят, не друг на друга, а в одну сторону.

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