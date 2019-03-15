Выходные на Пасху: сколько будем отдыхать в апреле

Пасха 2019 - сколько выходных будет в апреле (коллаж РБК-Украина)

Пасха в 2019 году выпадает на 28 апреля

На Пасху в 2019 году, которую украинцы по православной традиции будут праздновать 28 апреля, будем отдыхать пять дней подряд - с субботы, 27 апреля до среды, 1 мая.

Поскольку в этом году Пасха максимально приблизилась к Дню труда, 1 мая, в Кабмине приняли решение сделать выходным и вторник, 30 апреля. Однако за этот день украинцам придется отработать субботу, 11 мая.

Таким образом в апреле будет 10 выходных и 20 рабочих дней соответственно.

Пасха 2019 - сколько выходных будет в апреле (фото: 24tv.ua)

Синоптики предварительно дают хороший прогноз погоды на Пасху. На Западе и Севере прогнозируют +20... +22 градуса, а на Юге и Востоке +23... +24 тепла. Также синоптики сообщают, что будет солнечно.

Ранее мы писали, что можно, а что нельзя делать во время Великого поста, который начался 11 марта.

Напомним, некоторым людям, испытывающим проблемы со здоровьем, категорически нельзя соблюдать пост.