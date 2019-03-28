Вихідні у квітні перенесуть: скільки тепер будуть відпочивати українці

Фото: Вихідні у квітні (pixabay.com)

Вихідні в квітні будуть більш тривалими, ніж у березні 2019-го. Українці будуть відпочивати чотири дні поспіль

У квітні 2019-го року в Україні будуть додаткові вихідні у зв'язку зі святом Великодня. Це свято в нинішньому році випадає на 28 квітня. У той же час в цілому в Україні буде десять вихідних днів.

Перенесуть вихідні в квітні чи ні, чи будуть українці відпрацьовувати вихідний в якусь іншу дату – таким питанням задаються багато громадян. Як виявилося, у квітні 2019 року українцям рекомендували відпрацювати вихідний день у суботу 11 травня.

При цьому в квітні цього року у українців випала можливість відпочити додатково протягом чотирьох днів поспіль. Це буде з 27 по 30 квітня.

В суботу 27 квітня – вихідний, в неділю 28 квітня – ще один вихідний з нагоди Великодня. Крім того, 29 квітня, в понеділок, відбудеться перенесення вихідного дня через свято.

У вівторок, 30 квітня, українців чекає ще один вихідний. Щоправда, в багатьох приватних українських компаніях і державних структурах його доведеться відпрацювати. У більшості компаній приймають рішення перенести робочий день на суботу, 11 травня.

Фото: У квітні 2019 року українців чекають чотири вихідних дні підряд (pixabay.com)

Перенести вихідний українцям заздалегідь порекомендував Кабінет міністрів України.

Втім, переносити вихідні чи ні – в кожній компанії вирішують індивідуально. Але, як правило, в таке важливе для українців свято, як Великдень, вихідний все-таки вирішують зробити в більшості організацій.

Раніше ми писали про те, чому в квітні не можна одружуватися і розповіли про основні прикмети та забобони, пов'язані з одруженням в цьому весняному місяці.

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