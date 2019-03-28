ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выходные в апреле перенесут: сколько теперь будут отдыхать украинцы

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 19:12
Выходные в апреле перенесут: сколько теперь будут отдыхать украинцы
Фото: Выходные в апреле (pixabay.com)

Выходные в апреле будут более долгими, чем в марте 2019-го. Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд

В апреле 2019-го года в Украине будут дополнительные выходные в связи с праздником Пасхи. Этот праздник в нынешнем году выпадает на 28 апреля. В то же время в целом в Украине будет десять выходных дней.

Перенесут выходные в апреле или нет, будут ли украинцы отрабатывать выходной в какую-то другую дату – таким вопросом задаются многие. Как оказалось, в апреле 2019 года украинцам рекомендовали отработать выходной день в субботу 11 мая.

При этом в апреле этого года у украинцев выпала возможность отдохнуть дополнительно на протяжении четырех дней подряд. Это будет с 27 по 30 апреля.

В суботу 27 апреля – выходной, в воскресенье 28 апреля – еще один выходной по случаю Пасхи. Кроме того, 29 апреля в понедельник состоится перенос выходного дня из-за Пасхи.

Во вторник, 30 апреля, украинцев ждет еще один выходной. Правда во многих частных украинских компаниях и в государственных структурах его придется отработать. В большинстве компаний принимают решение перенести рабочий день на субботу, 11 мая.

Выходные в апреле перенесут: сколько теперь будут отдыхать украинцыФото: В апреле 2019 года украинцев ждут четыре выходных дня подряд (pixabay.com)

Перенести выходной украинцам заранее порекомендовал Кабинет министров Украины.

Впрочем, переносить выходные или нет – в каждой компании решают индивидуально. Но, как правило, в такой важный для украинцев празник, как Пасха, выходной все-таки решают сделать в большинстве организаций.

Ранее мы писали о том, почему в апреле нельзя жениться и рассказали об основных приметах и суевериях, связанных с бракосочетанием в этом весеннем месяце.

Также сообщалось, сколько памятных дат, юбилеев и выходных ожидает украинцев в 2019-м году.

Выходные на Пасху: сколько будем отдыхать в апреле На праздники в Украине охраняют правопорядок 7 тысяч спасателей, - ГСЧС
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины выходные
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь