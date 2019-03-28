Выходные в апреле перенесут: сколько теперь будут отдыхать украинцы

Фото: Выходные в апреле (pixabay.com)

Выходные в апреле будут более долгими, чем в марте 2019-го. Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд

В апреле 2019-го года в Украине будут дополнительные выходные в связи с праздником Пасхи. Этот праздник в нынешнем году выпадает на 28 апреля. В то же время в целом в Украине будет десять выходных дней.

Перенесут выходные в апреле или нет, будут ли украинцы отрабатывать выходной в какую-то другую дату – таким вопросом задаются многие. Как оказалось, в апреле 2019 года украинцам рекомендовали отработать выходной день в субботу 11 мая.

При этом в апреле этого года у украинцев выпала возможность отдохнуть дополнительно на протяжении четырех дней подряд. Это будет с 27 по 30 апреля.

В суботу 27 апреля – выходной, в воскресенье 28 апреля – еще один выходной по случаю Пасхи. Кроме того, 29 апреля в понедельник состоится перенос выходного дня из-за Пасхи.

Во вторник, 30 апреля, украинцев ждет еще один выходной. Правда во многих частных украинских компаниях и в государственных структурах его придется отработать. В большинстве компаний принимают решение перенести рабочий день на субботу, 11 мая.

Фото: В апреле 2019 года украинцев ждут четыре выходных дня подряд (pixabay.com)

Перенести выходной украинцам заранее порекомендовал Кабинет министров Украины.

Впрочем, переносить выходные или нет – в каждой компании решают индивидуально. Но, как правило, в такой важный для украинцев празник, как Пасха, выходной все-таки решают сделать в большинстве организаций.

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