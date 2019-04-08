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Раби або окупанти: Фаріон потрапила у новий мовний скандал

STYLERЖиття    08.04.2019 - 13:51
Раби або окупанти: Фаріон потрапила у новий мовний скандал
Ірина Фаріон (фото: facebook.com/IrynaFarion)

Фаріон різко висловилася про російськомовних українців

Ірина Фаріон потрапила у новий мовний скандал, заявивши, що російськомовне населення України - це або раби, або окупанти. Про це вона заявила в одному з інтерв'ю, запис якого опублікувала на YouTube-сторінці Iryna Farion.

Колишній депутат і мовознавець заявила, що люди, які не знають української мови, не повинні отримувати освіту та відповідно - роботу. Тільки при такому розкладі, за словами Фаріон, можливі зміни.

"У нас слабка нація, яка дозволяє себе принижувати. І у нас тут ще заявляють про якесь право російськомовного населення. У нас немає російськомовного населення. Це або раби, або окупанти", - висловилася вона.

Відео: YouTube/Iryna Farion)

При цьому вона навела приклади Італії, Франції, Іспанії, де від українських заробітчан вимагають знання мови. Мовознавець стверджує, що в даній ситуації слід починати з освіти і зміни встановлених щодо неї законів.

Нагадаємо, що Фаріон закликала спалювати людей за прояв "московського духу". Мовознавець хоче, щоб жителі України знищували людей, які підтримують "русский мир".

Раніше ми писали про те, що Фаріон знову накинулася на російськомовних українців. Вона поділилася історією про те, як в аквапарку Львова зустріла російськомовних українців. Жінка стверджує, що таким особам не місце в Україні.

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