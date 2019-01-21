Фаріон закликала спалювати людей за прояв "московського духа"

Колаж РБК-Україна

Вона нагадала українцям історію Героя України Олекси Гірника

Колишній депутат і мовознавець Ірина Фаріон, яка відома своїми скандальними витівками, закликала жителів України знищувати людей, які підтримують "русский мир". Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ірина Фаріон нагадала, що 21 січня 1978 року український дисидент, політв'язень, Герой України Олекса Гірник вчинив акт самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації України.

Вона закликала українців не здійснювати акти самоспалення в нинішній час, а спалювати ворогів, щоб земля під ними горіла.

"Панове! Тепер маємо не самоспалюватися на радість ворогові, а робити це ж з ворогом. Щоб земля під ним горіла за будь-який прояв московського духа. Маю право на таке судження як лауреат премії імені Олекси Гірника. Вічна пам'ять Герою. Нам — чин знищення ворога. І без сентиментів", — написала Фаріон.

Скріншот поста: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Фаріон знову накинулася на російськомовних українців.

Фаріон поділилася історією про те, як в аквапарку Львова зустріла російськомовних українців. Жінка стверджує, що таким особам не місце в Україні.

А також розповідали про те, що Фаріон висловилася про мовний скандал в дитсадку Одеси.

Скандально відома екс-депутат і мовознавець Ірина Фаріон заявила про своє обурення, яке пов'язане з інцидентом в дитячому саду Одеси.