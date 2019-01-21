"Мерзость во всей красе": Фарион о языковом скандале в детсаду Одессы

Коллаж РБК-Украина

Пользователи утверждают, что таких преподавателей нужно сразу же увольнять

Скандально известная экс-депутат и языковед Ирина Фарион, которая ранее жестко обругала Супрун из-за языка, заявила о своем возмущении, которое связано с инцидентом в детском саду Одессы. Об этом она написала на странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщалось, в одесском детсаду № 138 заведующая Раиса Кравченко заявила, что ей не нужен украинский, отказавшись проводить праздники на родном языке. Эта новость вызвала бурную реакцию у Фарион.

"Вот, господа, какая должна быть реакция на это чудовище с суффиксом -енк-о, оно ведь урод! У вменяемого человека? Объяснять? Требовать? Просить? Или же мазать? Больше всего ненавидят то, что предали. Мерзость во всей красе", - написала экс-нардеп.

Скриншот поста: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Пользователи сети поддержали Фарион, отметив, что подобных педагогов нужно сразу же увольнять и отправлять в Россию:

"Нужно уволить с должности без права работать в учебных учреждениях";

"К сожалению, Одесса русскоязычная в своем большинстве, если практически не вся";

"Какая власть, такие и преподаватели с чиновниками";

"Враг украинского образования";

"Уволить за профнепригодность";

Скриншот комментариев: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Напомним, что в одесском садике разгорелся языковой скандал. Раиса Кравченко, которая является отличником образования Украины и с 1980 года по 2000 год работала в Одесском городском педагогическом училище преподавателем дошкольной педагогики и методик, на вопрос: "Почему вы не общаетесь на украинском языке?" ответила, что не считает это обязательным для ее работы.

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