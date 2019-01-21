"Гидота у всій красі": Фаріон про мовний скандал в дитсадку Одеси

Колаж РБК-Україна

Користувачі стверджують, що таких викладачів потрібно відразу ж звільняти

Скандально відома екс-депутат і мовознавець Ірина Фаріон, яка раніше жорстко облаяла Супрун через мову, заявила про своє обурення, яке пов'язане з інцидентом в дитячому садку Одеси. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як раніше повідомлялося, в одеському дитсадку № 138 завідуюча Раїса Кравченко заявила, що їй не потрібен український, відмовившись проводити свята на рідній мові. Ця новина й викликала бурхливу реакцію у Фаріон.

"Ось, панове, яка повинна бути реакція на це чудовисько з суфіксом -енк-о, адже воно урод! У притомної людини? Пояснювати? Вимагати? Просити? Або ж мастити? Найбільше ненавидять те, що зрадили. Мерзота у всій красі", - написала екс-нардеп.

Скріншот поста: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Користувачі мережі підтримали Фаріон, зазначивши, що таких педагогів потрібно відразу ж звільняти і відправляти в Росію:

"Потрібно звільнити з посади без права працювати в навчальних закладах";

"На жаль, Одеса російськомовна в своїй більшості, якщо практично не вся";

"Яка влада, такі і викладачі з чиновниками";

"Ворог української освіти";

"Звільнити за профнепридатність";

Скріншот коментарів: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Нагадаємо, що в одеському садку розгорівся мовний скандал. Раїса Кравченко, яка є відмінником освіти України та з 1980 року по 2000 рік працювала в Одеському міському педагогічному училищі викладачем дошкільної педагогіки і методик, на питання: "Чому ви не спілкуєтеся українською мовою?" відповіла, що не вважає це обов'язковим для її роботи.

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