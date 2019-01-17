"Двоязичнає завєдєніє": в одесском садике разгорелся языковой скандал

Коллаж РБК-Украина

Заведующая детсада подняла волну возмущения в сети своим высказыванием об украинском языке

В Одессе заведующая детского сада №138 заявила, что ей не нужен украинский язык. Об этом говорится в посте на странице общественной инициативы "Я спілкуюся українською мовою".

Как рассказал Игорь Девбич, Раиса Кравченко, которая является отличником образования Украины и с 1980 года по 2000 год работала в Одесском городском педагогическом училище преподавателем дошкольной педагогики и методик, на вопрос "Почему вы не общаетесь на украинском языке?" ответила, что не считает это обязательным для ее работы.

Кроме того, большинство воспитателей в садике тоже общаются с детьми на русском, потому что в заведении "смешанный режим" и этот детсад - "двуязычное заведение".

Также заведующая прокомментировала то, что все детские праздники проводятся на русском языке.

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"Потому что в нашем регионе проведение праздников на украинском не возможно!" - приводит ее слова автор поста.

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На скандал отреагировали в Департаменте образования и науки Одесского горсовета.

"Бывают такие непростые дни в работе, когда за отдельные ее участки стыдно. Сегодня именно такой день. К организации учебно-воспитательного процесса мы не дошли... Не останавливаюсь на увиденном, скажу только, что малышня достойна иного подхода к детству. Все это является причиной кардинальных перемен в саду. Решения бывают сверхсложными, но необходимыми, и руководитель осознал необходимость принять именно такое решение. Мне жаль. Уверена, что департаменту, районному отделу и педагогам удастся вместе с родителями сделать все возможное, чтобы комфортно и уютно было детям. Ведь сады работают в первую очередь для этого. И 138-й это докажет", - написала в Facebook Елена Буйневич.

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Напомним, что россиянка Ксения Собчак эпически опозорилась в столице Украины из-за незнания правильного написания слова "Киев".

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